Einen Rüpelradler sucht die Polizei in Ascheberg. Der schlanke, etwa 25-jährige Mann mit dunkelblonden Haaren und Brille trat am Donnerstag um 17.45 Uhr im Vorbeifahren eine Beule in den Seat einer 28-jährigen Aschebergerin. Das Auto war im Umfeld von Meggis Hundestübchen am Lambertus-Kirchplatz geparkt. Außerdem beleidigte er anschließend einen 54-jährigen Ascheberger. Zudem hatte der Rüpelradler den 54-Jährigen bespuckt, bevor er flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter ✆ 0 25 91/ 79 30 entgegen.