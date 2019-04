Angeklagter bittet um Verzeihung

Es war der Moment, der sie noch einmal schwer belastet hat: Im Prozess um eine Serie von Raubüberfällen in Ascheberg, Herbern, Drensteinfurt und Umgebung standen zwei Verkäuferinnen am Freitag noch einmal die Tränen in den Augen. Knapp zwei Jahre ist es inzwischen her, dass der Aldi-Markt in Herbern überfallen wurde. Doch die Folgen sind bis heute spürbar.

Die Täter kamen am 8. Mai 2017, kurz vor Feierabend. Erst verhielten sie sich völlig unauffällig. „Sie stellten sich wie ganz normale Kunden an der Kasse an“, sagte eine der Verkäuferinnen den Richtern am Dortmunder Landgericht. Dann ging alles ganz schnell.

„Dies ist ein Überfall“, soll einer von ihnen gerufen haben. Dann war auch schon eine Pistole zu sehen. Die Verkäuferin wurde ins Büro dirigiert, zwei Kolleginnen mussten sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen. Der einzige männliche Angestellte, der noch im Laden war, wurde mit aggressiven Worten aufgefordert, den Tresor zu öffnen. Dabei war er offenbar so nervös, dass seine Mitarbeiterinnen noch mehr Angst bekamen. „Nur keinen Fehler machen, sonst eskaliert das hier.“ Das war der Gedanke, der einer 36-Jährigen damals durch den Kopf gegangen ist.

Am Ende hatten die Täter ihr Ziel jedoch erreicht. Die Beute: rund 6000 Euro. Zwei der drei Angeklagten, die damals mit dabei waren, haben die Tat im Prozess auch schon gestanden. Für wieviel Angst und Schrecken sie gesorgt haben, ist ihnen aber wohl erst jetzt bewusst geworden. „Ich hätte nie gedacht, was das für dramatische Folgen für Sie hat“, sagte einer von ihnen nach der Zeugenvernehmung. Und ein anderer ergänzte: „Ich hoffe, Sie können mir verzeihen.“ Drei Wochen später hatten die Täter auch noch einen Lidl-Markt in Hamm überfallen. Das Muster war ähnlich. Auch hier stellten sie sich ganz normal an der Kasse an – und schlugen dann ganz plötzlich zu. Hier war die Beute mit über 11 000 Euro allerdings fast doppelt so hoch.

Eine 59-jährige Verkäuferin, die damals mit im Laden war, konnte danach drei Monate lang nicht mehr arbeiten. Was sie vor allem geschockt hat: „Die sahen so normal aus“, sagte sie den Richtern in Dortmund. Sie habe vorher überhaupt kein mulmiges Gefühl gehabt.

Den drei Angeklagten wird vorgeworfen in wechselnder Beteiligung in nur sieben Monaten sieben Discounter überfallen zu haben. Die Gesamtbeute soll sich auf rund 20 000 Euro belaufen haben. Gefasst worden sind die 21 bis 27 Jahre alten Lüner nach einem Bericht in der TV-Sendung „Aktzenzeichen XY“.

Das Dortmunder Landgericht hat für den Prozess noch acht Verhandlungstage bis zum 14. August vorgesehen.