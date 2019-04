„Die Erneuerung der Kunststoffbahn ist erforderlich, da der Belag stark abgenutzt ist“, sagte der Vorsitzende des Sportvereins Jürgen Steffen . Vor 13 Jahren ist die Kunststoffbahn am Sportplatz am Siepen gebaut worden. Wie bei einem Autoreifen, so nutzt sich auch der Gummi der Bahn im Laufe der Zeit ab. Deshalb läuft jetzt die Sanierung, die von der Firma Polytan aus Halle ausgeführt wird. Dabei handelt es sich um eine weltweit tätige Fachfirma für Kunststoff-Sportbeläge.

Zunächst wurden die abgelösten Kunststoffteile entfernt und vorhandene Unebenheiten im Kunststoff beseitigt. Im Anschluss wurden ein neuer Belag und die neuen Markierungslinien aufgebracht. Die hochwertigen Laufbahnen bieten den Freizeitsportlern einen optimal gedämpften und damit gelenkschonenden Untergrund. Genutzt wird die Bahn neben dem Sportverein auch von den Kindergärten und Schulen. Ursprünglich sollte die Tartanbahn im Zug der Neuverlegung des Kunstrasenplatzes vor drei Jahren sofort mitgemacht werden. „Aufgrund der hohen Kosten wurde das Vorhaben damals zurück gestellt“, wie Steffen betonte.