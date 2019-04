Bald ist es soweit, der erste Maibaum in der Dorfgeschichte Herberns wird zum 100-jährigen Bestehen des SV Herbern aufgestellt. Die Initiatoren, der blau-gelbe Sportverein und die Landjugend, laden die gesamte Dorfbevölkerung am Kunstrasenplatz ein. Hier jeder kann mithelfen oder einfach nur zuschauen, wie der SVH-Vorsitzende Jürgen Steffen betont.

Los geht es am Mittwoch (1. Mai) um 11 Uhr am Sportgelände Siepen. Zuerst wird der Maibaumkranz übergestülpt, dann werden die Schleifen befestigt. Aus Sicherheitsgründen bringt ein Ladekran den Maibaum in seine Position. Ist der Baum aufgestellt, gibt es Würstchen und kalte Getränke.

Der Maibaum wurde aus einem alten Flutlichtmasten gefertigt und hat eine Höhe von zehn Metern. Das Lackieren und Schmücken des Baumes hat die zweite Fußballmannschaft des SV Herbern übernommen.

Die Maibaum-Aktion ist eine gemeinschaftliche Aktion mit der Landjugend Herbern, die das Anfertigen diverser Einzelteile übernommen hat. „Wir hoffen, dass dieser Maibaum das Festgelände des SV Herbern im August zu einem Hingucker macht“, sagt Steffen. Dann feiert der Verein sein großes Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag.

Noch bevor der Maibaum aufgestellt wird, eröffnet am bevorstehenden Sonntag (28. April) um 11.30 Uhr im Heimathaus an der Altenhammstraße die Ausstellung „Sport im Ort“, die zusammen mit dem Museumsteam entstanden ist.