Im Januar 1994 kamen die Händler zum ersten Ascheberger Wochenmarkt auf den Kirchplatz. Mit dem WN-Bericht über das Silberjubiläum entstand bei den Marktbeschickern die Idee, das 25-Jährige mit den Kunden zu feiern. Dafür sind jetzt die Weichen gestellt, wie die Gemeinde Ascheberg mitteilt. Die Markthändler organisieren am 9. Mai (Donnerstag) von 14 bis 18 Uhr einen Aktionstag und bieten besondere Angebote für alle Kunden: Elke Gennrich, deren Vater zu den Pionieren zählt, und ihre Mutter backen aus ihren Eiern frische Waffeln solange der Vorrat reicht. Die Landfleischerei Schürmann verkauft Bratwurst mit Senf oder Ketchup für einen Euro. Kleidung ist bei Textilien Neubauer am Aktionstag 15 Prozent günstiger. Alfred Snippert verkauft an seinem Blumenstand fünf Pfingstrosen für fünf Euro. Und 100 Gramm vom Jubiläumskäse kosten bei LaWuKä nur 1,75 Euro. Am Stand mit Oliven und Feinkost sind Garnelen, Krebsfleisch und leckere Salate erhältlich. Außerdem bietet Familie de Jong an ihrem Fischstand frischen Fisch an.

„Wir freuen uns, in Ascheberg bereits seit 25 Jahren einen Markt mit regionalen Produkten des täglichen Bedarfs bieten zu können“, erklären Rolf Kehrenberg und Felicia Wins vom Ordnungsamt der Gemeinde Ascheberg, die den Markt organisieren. „Ein Stand mit Obst und Gemüse würde das Angebot noch perfekt ergänzen.“ Interessierte Händler, die donnerstags von 14 bis 18 Uhr auf dem Markt in Ascheberg Obst und Gemüse verkaufen möchten, können sich bei Wins unter ✆ 0 25 93/6 09 30 11 oder wins@ascheberg.de melden.