Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Münster verlor am Freitag gegen 16.45 Uhr vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen. Zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hamm/Bockum kollidierte er mit den rechten Schutzplanken, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und prallte mit einem Gespann aus Schweden (Klein-Lkw und Anhänger) und im weiteren Verlauf mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der Autofahrer wurde nach der Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Münster geflogen, berichtet die Polizei. Der schwedische Gespannfahrer blieb unverletzt. Durch die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Dortmund zeitweise gesperrt. Später war die Unfallstelle einspurig passierbar und der Stau löste sich bis 20 Uhr auf. An den Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, ein auf dem Anhänger verladener Sportwagen wurde ebenfalls stark beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang werden fortgeführt. Der Löschzug Ascheberg war im Einsatz.