Das „Summertime Trio“, das zusammen 236 Jahre auf die Bühne brachte, füllte den Saal der Gaststätte „Zur Davert“ Haverkamp mit harmonischen Klängen aus. Und dabei passte der Name nicht nur zum sommerlichen Wetter vor der Gaststätte, auch ihre Lieder hoben die Stimmung aller Anwesenden auf eine sommerliche Ebene und verbreiteten viel gute Laune, denn von der Volksmusik bis zum Rock war am Freitagabend alles dabei, und so kam jeder Musikfreund auf seine Kosten.

Die Idee für das Hauskonzert kam dem Trio, bestehend aus Heinz Neuhaus (Gitarre und Gesang), Josef Ostermann (Gesang und Mischpult) und Bregter Felske (Gesang), schon vor knapp einem Jahr. Geplant war aber erst nur ein kleineres Wohnzimmerkonzert im engeren Kreis.

Das Hauskonzert bei Haverkamp kam dann zustande, weil die Musik der Gruppe wertgeschätzt werden sollte und man sich so mal mit allen Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn und Bekannten für einen gemütlichen Abend treffen kann, wie die Tochter von Heinz Neuhaus am Anfang betonte.

Und das klappte auch, denn es waren sogar Familienmitglieder aus Berlin in das Davertdorf gekommen. Eingeladen waren aber grundsätzlich alle Interessierten und so füllte sich der Saal zunehmend, bis auch auf Stehtische ausgewichen werden musste.

Das Ziel des Trios, die Leute mit ihrer Musik zu unterhalten, zum Mitmachen und Mitsingen zu animieren, erkannte man sofort, denn nachdem mit Klassikern wie beispielsweise „Das weiße Schiff verlässt den Hafen“ und „Capri-Fischer“ gestartet wurde, klatschen bald alle im Takt mit, sangen und schunkelten zur Musik.