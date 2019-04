Das rote Rennrad stach am Samstag auf dem Katharinenplatz direkt ins Auge. Und es dauerte gar nicht lange, da hatte es einen neuen Besitzer gefunden. Die Auswahl bei der von der SPD Ascheberg initiierten Fahrradbörse war mit über 25 Drahteseln groß. Dabei war allerdings nicht nur das rote Rennrad das erklärte Highlight. Denn erstmals stand auch ein E-Bike zum Verkauf. Und das lockte so einige Bürger auf den Plan. Wie gut, dass SPD-Fraktionsvorsitzender Christian Ley sich unlängst selbst ein solches Vehikel zugelegt hat. So war er bestens im Thema und verdingte sich als wahrer E-Bike Experte.

Doch auch ansonsten war die Auswahl groß. Neben Rädern für Erwachsene waren auch viele Kinderräder und einige für Jugendliche im Angebot. Die Ausführungen waren ebenfalls unterschiedlich. Da gab es die sportliche Variante, Trekkingräder, City-Räder und, wie gesagt, erstmals auch ein E-Bike! Radfahren ist in. Und so hielt auch der Dauerregen die fahrradbegeisterte Bevölkerung nicht davon ab, am Samstag die Börse zu besuchen.

Da wurde geschaut, getestet und so manche Proberunde gedreht. „Und man kann ganz klar sagen, dass die Bürger den Termin für diese Veranstaltung mittlerweile verinnerlicht haben“, stellt Volker Brümmer, stellvertretender Vorsitzender SPD Ascheberg, fest.

Doch was hat die anstehende Europawahl mit Fahrrädern beziehungsweise dem Radfahren zu tun? Die Antworten waren erstaunlich. Denn viele sahen Europa als Einheit. „Mit dem Rad kann man da bei tollen Radtouren unterschiedliche Länder erkunden und dabei ganz einfach Grenzen überwinden“, so eine Besucherin. Andere befanden, dass vor allem diese Länderradtouren zeigen, wie man doch international zusammengewachsen sei. Der Gesprächsstoff ging den Bürgern nicht aus. Logisch, dass sich viele länger auf dem Katharinenplatz aufhielten. Die 14. Fahrradbörse, die von der SPD initiiert worden war, wurde wie jedes Jahr von der AWO unterstützt. Ein insgesamt zehnköpfiges Team hatte am Samstag mittels Bänken und Zelten Verweilmöglichkeiten geschaffen. Die Bürger wurden auch kulinarisch bestens versorgt. „Und das auf Spendenbasis“, erklärte Christian Klaverkamp. Die zusammengekommenen Gaben werden dann weiter gespendet. „Von dem Geld gehen wir einkaufen und bringen diese Einkäufe dann zur Ascheberger Tafel“, so Christian Ley abschließend.