Ausmarsch klingt spannend aus

Im Rahmen des Ausmarsches des Bürgerschützenvereins BSV 1822 Herbern wurde der Hauptvogel auf den Namen „Kordula Grün“ und der Vogel für den Jungschützenkönig auf „Napoleon“ getauft. Des weiteren ist Avantgardist Mike Rückersberg neuer Runkelkönig.

Tippelbruder Hanno Düttmann hatte bei der Vogelversteigerung gegen Gerrit Angelkort die besseren Karten. Der Name „Kordula Grün“ nach dem Lied von Josh sorgte für gute Stimmung und eine Gesangseinlage des Spielmannszuges der Extraklasse. Michael Ullrich , der die Versteigerung unter seinen Fittichen hatte, gab Johannes Schlüter den Zuschlag. Dieser gab dem Vogel für den Schützennachwuchs den Namen „Napoleon“.

Die zweite Auflage des neu aufgelegten Ausmarsches war ein voller Erfolg. Etwa 70 Schützenbrüder und -schwestern sowie der Spielmannszug der Kolpingsfamilie Herbern waren zuvor zum Antreten auf das Firmengelände des ersten Vorsitzenden, Karsten Nägeler zur Lindenstraße gekommen. Von dort aus ging es dann im Rahmen eines Umzuges zur Rankenstraße, um die Holzadler abzuholen. Vogelbauer Michael Goßheger überreichte die blau-weißen Vögel an die Bürgerschützen. Mit einer Parade und Salutschüssen wurden diese dann auch gebührend empfangen.

Ausmarsch der Bürgerschützen Herbern 1/42 Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Fand viel Anklang und bot ein abwechslungsreiches Programm: der Ausmarsch der Herberner Bürgerschützen. Foto: iss

Auf dem Graf von Merveldt-Schützenplatz stand Fußball auf dem Programm. Hierfür hatten die Organisatoren ein kleines Zelt gegen den Regen aufgebaut. Dass das Derby BVB 09 gegen S O4 für die blau-weißen Fußballer mit einem 2:4 endete, freute vor allem den ersten Vorsitzenden, der als bekennender Schalke Fan aus dem Freudentaumel gar nicht mehr heraus kam. „Einfach nur geil“, war sein Statement hierzu. Der Dortmunder Fanblock war nicht ganz so erfreut, aber der Stimmung tat es keinen Abbruch.

Dann wurde noch via Armbrustschießen der neue Runkelkönig ermittelt. Christian Hellwig hatte den Vogel aus Tannenholz angefertigt. Auch die Schießaufsicht unterlag seiner Obhut. Die Königswürde sicherte sich nach langem und äußerst spannendem Wettkampf mit Marcel Klaves, David Friedrich und Marco Hüsing der 24-Jährige Mike Rückersberg mit dem 189. Schuss. Sein Vorgänger, Jens Matschinsky überreichte dem neuen Runkelkönig die Königskette. Schon im vergangenen Jahr hatte sich Rückersberg sich an dem Vogel die Zähne ausgebissen, wie er erzählte. Dieses Mal hatte er das Glück auf seiner Seite. Zu seiner Königin nahm der 24-Jährige seine Cousine Rebecca Schlüter. Die beiden ließen sich bis spät in die Nacht vom Schützenvolk feiern. Das Schützenfest der Herberner Bürgerschützen wird vom 14.-16. Juni gefeiert.