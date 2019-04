Viel Kraft und Ausdauer fließt in Sport-Schau

Im Herberner Heimathaus wurde am Sonntagvormittag die diesjährige Sonderausstellung „Sport im Ort – 100 Jahre in Bewegung“ feierlich vom Heimatverein und dem SV Herbern eröffnet. Im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläum des blau-gelben Sportvereins war in diesem Jahr eine gemeinsame Ausstellung ins Auge gefasst worden. Viele Besucher waren zur Auftaktveranstaltung an der Altenhammstraße erschienen, bei der es nicht nur im Sport ging, sondern dieser auch ausgeübt wurde.

„ Wie immer wurde viel Herzblut in die Ausstellung gesteckt. Wie immer wurde viel Herzblut in die Ausstellung gesteckt. “ Egon Zimmermann

„Wie immer wurde viel Herzblut in die Ausstellung gesteckt und so wird die Geschichte des Sports im Heimathaus wieder lebendig“, sagte der erste Vorsitzende des Heimatvereins, Egon Zimmermann , in seiner Begrüßungsrede. Das Ausstellungsteam mit: Liane und Kurt Schmitz, Gerda Peters, Edith Budde, Barbara Wienecke, Dr. Tanja Bessler Worps, Josef Illerhues vom Heimatverein und Irmgard Frommer, Petra Lefers-Lücker, Heinz Reher und Maurice Thiemann vom SV Herbern hat ganze Arbeit geleistet: Über ein halbes Jahr wurden Themenaspekte, Fotos, Utensilien, Dokumente und Ausstellungsstücke zusammengesucht. Kosten und Mühen wurden hierfür nicht gescheut. Selbst der Weg zum Sportmuseum nach Köln, um weitere Exponate für die Ausstellung zu bekommen, war Petra Lenfers-Lücker nicht zu weit, wie der erste Vorsitzende des SV Herbern, Jürgen Steffen betonte.

Sonderausstellung 100 Jahre Sport in Herbern 1/34 Teamleistung: SV Herbern und Heimatverein steckten viel Kraft und Ausdauer in die gemeinsame Sonderausstellung im Heimathaus. Foto: iss

Wettstreit im Torwandschießen geht Eröffnung voraus

Bevor Steffen die Ausstellung offiziell eröffnete, gab es noch ein Wettschießen an einer dafür aufgebauten Torwand am angrenzendem Nachbargrundstück. Heinz Goddemeier (SVH), Jürgen Steffen (SVH) und Josef Illerhues (Heimatverein) traten gegen die D-Junioren und Juniorinnen des SV Herbern an. Mit 6:3 Toren sicherte sich die Jugend den Sieg. Als Dankeschön gab es einen Eisgutschein, der anschließend sofort eingelöst wurde.

Sport als Lokalhistorie mit vielen Facetten

Der Sport besitzt seit nunmehr 100 Jahren seinen festen Platz im Bewusstsein der Herberner Bürger. Allein 1500 Mitglieder zählt der Herberner Sportverein mit seinen vielen Abteilungen. Daneben gibt es im Ort noch den Reiterverein von Nagel, den Motorsportclub MSC, die DLRG und den Golfclub von Westerwinkel. Die Ausstellung gibt Einblicke in die verschiedensten Sportarten und deren Entwicklung, aber auch kleine Randgeschichten und Notizen rund um den Sport begeisterten die Gäste beim Rundgang. Zum Beispiel ist das Fahrrad von Sportsfreund Christoph Wessel (Mitgründer des SVH) in der Ausstellung zu sehen. Hiermit war er zum Stadtlauf nach Münster gefahren, als er beim Schwatten Holtkamp merkte, dass er seine Meldekarte vergessen hatte, drehte er um und musste schon sehr in den Pedalen treten, um dann pünktlich in Münster anzukommen. Beim Lauf kam er anschließend auf einen vierten Platz! Aber auch alte Stollenschuhe, Bälle, einen Badeanzug aus den 1940er Jahren, Urkunden, Medaillen, Fotos und vieles mehr machen die besondere Faszination der Ausstellung aus.

Das bestätigten auch die Besucher und Besucherinnen, die am Sonntag ihren Rundgang beendet hatten. „Einfach klasse. Ich habe mich sogar selbst ein paar Mal in der Ausstellung wiedergefunden“, resümierte Ede Steffens.