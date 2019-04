Die magischen Gesetze sprengen Grenzen. Zauberer Patricio Cordova jedenfalls war vom anderen Ende der Erde angereist und bediente sich auch nicht der Sprache seiner Zuschauer. Die schlug der Chilene, der sein Spanisch von Nichte Maja, Sprössling in der Einrichtung, übersetzen ließ, aber trotzdem vollends in den Bann. Cordova, der zu einem Verwandtschaftsbesuch in Ascheberg weilt, gab am Montag in der Kita St. Lambertus ein paar Kostproben seines Könnens.

So vermehrten sich kleine Schaumstoffbälle in den Händen des Publikums und wanderten zuvor bemalte Münzen tief in eine Kiste, die von mehreren weiteren Verpackungen umgeben war.

Wie das sein kann? Einblicke ins Handwerk, das sich der Südamerikaner autodidaktisch beigebracht hat, gewährte Cordova nicht. Er überzeugte aber auch kesse Steppkes, die zuvor inbrünstig behauptet hatten: „Man kann gar nicht zaubern.“

Kita-Leiterin Petra Fuchs stellte gerne Zeit und Raum für den „authentischen Auftritt“ zur Verfügung. „Der Funke ist übergesprungen“, lautet ihr Fazit. Der Zauberer hat´s auch genossen: „Der schönste Ansporn ist das Leuchten in den Augen der Kinder“, umschrieb der Kita-Gast seine Motivation.