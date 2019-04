Gedrucktes gemeinsam genießen

Das Rezept ist schlicht: Als Zutaten fließen lediglich Buch, Vorleser und Zuhörer ein. Doch schlicht und einfach genial wird das Gericht erst durch die Zubereitung. Denn was „Eine Gemeinde liest“ so schmackhaft macht, ist die Mischung von Menschen, Titeln und Schauplätzen des Buchgenusses. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, wenn das ortsteilumspannende Event im kommenden August seine vierte Auflage erlebt. „Wir sind da mutig“, gibt Martin Bußkamp , Geschäftsführer von Ascheberg Marketing e.V., als Devise aus. Wer sich als Vorleser mit seinem Schmöker und einem Standort beteiligen möchte, kann sich ab jetzt bewerben.

Traditionell startet die kollektive Lese-Reise mit der Italienischen Nacht (am 9. August) bei Bücher Schwalbe. Den Auftakt übernimmt Hans-Werner Schlottbohm, der die Poesie des „Kleinen Prinzen“ verströmen lässt. Doch es müssen keine Klassiker sein, die dem Publikum serviert werden, betonten Angehörige des Arbeitskreises „Eine Gemeinde liest“ im Bereichsforum Kultur und Tourismus von Ascheberg-Marketing. Sondern: „Gerne auch Selbstgeschriebenes“, wie es vor der Presse hieß.

Und dies gelte nicht nur für die Profis, die sich innerhalb der Gemeindegrenzen finden und sich auch immer mal wieder als Person und Autor eingebracht hatten.

Der Arbeitskreis, der die Veranstaltung stemmt, braucht bei den Vorlesern nicht viel Federlesens zu betreiben. Denn die Zahl der Termine und derer, die sich zur Verfügung stellen, bilden ein Gleichgewicht. Und auch zu viel des Trommelns sei nicht nötig. Denn: Von einer „erstaunlicherweise selbstlaufenden Punktlandung“ sprach Buskamp über die Besetzung der Termine innerhalb der 14 Tage im August. 20 Veranstaltungen mit knapp 500 Besuchern, so das Resümee des Vorjahres, zogen Stammgäste und Neulinge an.

Die gemeinschaftliche Freude am Lesen hebe sich von einem akademischen Lesezirkel ab. Dass die Schwelle, neue Literatur, Menschen und Locations kennen zu lernen, niedrig sei, hob Anke Richter-Weiß, Leiterin des Bereichsforums, hervor. Grenzenlos die Genres: vom heiteren Stoff über Plattdeutsches bis zur Verlesung der UNO-Kinderrechtskonvention. Mehr als 20 bis 30 Minuten soll das Vortragen des Textes nicht dauern. Teilnehmer von außerhalb Aschebergs sind ebenfalls willkommen.

Gegenstand des gedruckten Wortes und Schauplatz des Vorlesens können ihre Wirkung verstärken: So fanden eine Lesung Oliver Uschmanns über Autofahrer-Erlebnisse in einer Fahrschule und Schilderungen aus dem Bahn-Alltag am Ascheberger Haltepunkt statt. Der Burgturm, heimische Wohnzimmer, Gärten oder öffentliche Plätze zählen zu den beliebten Adressen, wenn wieder das Lesefieber ausgebrochen ist.

Wer von dem Virus indes nur wenig angesteckt wird, ist die junge Generation. „Es ist schwer, die zu erreichen“, räumte der Arbeitskreis ein. Aber es gibt Ansätze: Im vorigen Jahr feuerte Franziska Jung einen Poetry Slam ab. Jung ließ sogar manche in ihrer Szene alt aussehen.