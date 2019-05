Ein großes Zirkuszelt steht zur Zeit auf der Amtswiese an der Talstraße. Denn zum 50-jährigen Bestehen der Kita St. Benedikt proben in dieser Woche rund 70 Kinder zusammen mit dem Mitmach-Zirkus Inakso für ihre große Aufführung, die am Freitagnachmittag Premiere feiert.

„In einer solchen Woche lernen die Kinder sehr viel. Manche von ihnen wachsen über sich hinaus“, betont Zirkusdirektor Karl Largrin. In kleinen Gruppen pilgern die Steppkes mit ihren Erzieherinnen und Erziehern in dieser Woche von der Tagesstätte zum Zirkuszelt und wieder zurück. Nachdem sich Ensemblemitglied und Trainerin Madeleine Lagrin um die kleinen Artistinnen gekümmert hat, stürmen sechs kleine Clowns die Manege und machen soviel Quatsch, dass selbst dem Zirkusdirektor die Haare zu Berge stehen.

Am Freitagnachmittag findet von 16 bis 18 Uhr die große Aufführung statt. Erwachsene zahlen sieben Euro und Kinder ab zwei Jahren jeweils fünf Euro. Kita-Kinder sind frei. Verkauft werden die Karten in der Kita St. Benedikt oder an der Tageskasse am Zirkuszelt.