Der Spielplatz „Auf den Äckern“ in Herbern ist nach seiner Umgestaltung ab Montag (6. Mai) wieder für alle Kinder zum Spielen freigegeben, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Im November hatte Christian Scheipers , Fachgruppenleiter Tiefbau der Gemeinde Ascheberg, die Anwohner zu einem Ortstermin auf den Spielplatz eingeladen und ihre Nutzungswünsche aufgenommen. Anschließend wurde der Spielplatz umgestaltet, wobei die Wünsche weitestgehend berücksichtigt werden konnten.

„Wir haben eine neue Kreisel-Netzpyramide und eine Hängematte errichtet“, erklärt Gisela Voß, die in der Fachgruppe Tiefbau die Spielplätze der Gemeinde betreut. Um für die neuen Geräte Platz zu schaffen, haben Mitarbeiter des Bauhofs zusammen mit einer Fachfirma den Balanciersteg und die Wippe auf dem Spielplatz versetzt. Der Spielhügel mit Rampe und Tunnel blieb erhalten. Zusätzlich zu den neuen Spielgeräten wurden ergänzende Hecken gepflanzt und Rasen eingesät. Hinzu kamen außerdem zwei neue Bänke, die sich die Anwohner gewünscht hatten. „Die Anschaffung der neuen Spielgeräte hat insgesamt 25 000 Euro gekostet“, erklärt Christan Scheipers. „Nach der 28-tägigen Trocknungszeit des Betonfundaments der Kreiselpyramide und der Rasenaussaat kann der Spielplatz nun ab Montag wieder von den Kindern genutzt werden.“

Zurzeit wird für alle Spielplätze in Herbern ein Gesamtkonzept erstellt. Dazu lädt die Gemeinde in Kürze alle interessierten Bürger und Kinder in die Aula der Profilschule in Herbern zu einer Versammlung ein. Insgesamt stehen für die Erneuerung der Spielplätze in Herbern 125 000 Euro zur Verfügung.