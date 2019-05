Top-Adresse lockt Party-Fans auch aus weitem Radius an

Nein, dieses Tänzchen wollte sich niemand so wirklich entgehen lassen. „Man tanzt ja schließlich nicht alle Tage in den Mai!“, rief eine Besucherin und entschwand lachend auf die Tanzfläche. Und sie war bei weitem nicht die Einzige, die dort vergnügt das Tanzbein schwang. Ganze Generationen taten es ihr gleich. Denn es war, als hätten alle am Dienstagabend nur ein Vorhaben: Sie steuerten das Festzelt am Bahnhofsweg an, dass der Spielmannszug Ascheberg dort aufgebaut hatte.

Viele nahmen den Drahtesel, noch mehr legten die Strecke wandernd zurück und zahlreiche Gäste kamen mit dem Auto oder ließen sich mit selbigen bringen. „Kein Wunder“, meinte Christoph Hohenhövel und ergänzte: „Die Gäste kommen heute von überall her angereist.“ In der Tat: Heike Möller reiste aus Hamm an, Freundin Claudia fand den Weg vom Niederrhein ins Ascheberger Festzelt, andere aus dem munteren Club kamen aus Duisburg oder Waltrop. „Ultimatives Treffen in Ascheberg“, sagte Heike lachend und lobte das gelungene Ambiente. „Diese Maibäumchen auf den Tischen, einfach wow!“

Die Beweggründe, weshalb die Leute zum traditionellen Tanz in den Mai kamen, waren unterschiedlich. „Meine Tochter ist im Spielmannszug und mein Kollege Martin ‚Boat` Weiß hat mir so von der Veranstaltung vorgeschwärmt, da bin ich einfach neugierig geworden“, verriet Mechthild Vernekohl, die nach Feierabend dann auch Kurs auf das Festzelt nahm.

Während die Spielleute mit rund 40 Mitgliedern im Einsatz waren, sich als Grillmaster, Servicekräfte oder Kassierer verdingten, taten die Massen eines: Feiern. Und dass da auf der Tanzfläche richtiggehend die Bretter bebten, dafür sorgte niemand Geringeres als DJ Kerni. „Und er ist auch genau der Grund weshalb wir nach Ascheberg gefahren sind“, verriet Melina Grube und rockte mit ihren Mädels richtig nach den derzeit angesagten Hits ab. DJ Kerni alias Martin Kehrenberg sorgte mit einer bunten musikalischen Mischung dafür, dass es niemand auf den Stühlen hielt. Irgendwie konnte keiner widerstehen. „Tanzen, wie herrlich und genau unser Lied“, zog dann auch Christina ihre Freundinnen mit aufs Parkett. Die Massen feierten, die Spielleute arbeiteten unterdessen bestens gelaunt. Und auch die Mitstreiter vom Security Dienst Dave Martin hatten gut lachen. Denn ihre Arbeit gestaltete sich mehr als angenehm, denn die Gäste hatten nur eines im Sinn: Gut gelaunt in den Wonnemonat Mai tanzen!