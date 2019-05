Die Ehrenamtskarte soll kommen

Viele Einrichtungen in Ascheberg leben von ehrenamtlichem Engagement. Daher möchte die Gemeinde nun diejenigen Bürger belohnen, die mindestens zwei Jahre lang mindestens 250 Stunden ehrenamtlich tätig waren. Sie sollen ab Sommer eine Ehrenamtskarte erhalten, mit der sie bei vielen lokalen und überregionalen Unternehmen und Einrichtungen in ganz NRW Vergünstigungen nutzen können.

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus lädt nun alle Unternehmen und Einrichtungen in Ascheberg ein, Vergünstigungen für die Ehrenamtlichen anzubieten: „Ich hoffe, dass viele Unternehmen die Ehrenamtskarte mit ihren Angeboten bereichern werden.“ Der Vorteil: Die Unternehmen können das Ehrenamt aktiv unterstützen und dies zum Beispiel mit Aufklebern und Flyern sowie auf ihrer Webseite und in ihrer Geschäftspost mitteilen. Außerdem werden sie im Internet überregional zusammen mit allen Rabattgebern aus Nordrhein-Westfalen aufgelistet unter http://www.ehrensache.nrw.de/verguenstigungen/index.php.

Ascheberger Unternehmen könnten für Ehrenamtliche Vergünstigungen anbieten, die einen Besuch beziehungsweise Kauf beim Unternehmen attraktiv machen, etwa Ermäßigungen für ein Frühstück, einen Eisbecher, einen Blumenstrauß. Aber auch prozentuale Nachlässe, der Nachlass über einen bestimmten Geldbetrag, zwei Angebote zum Preis von einem, Vergünstigungen zu bestimmten Zeiten oder zu besonderen Events, z.B. ermäßigte Führung, Besuch hinter den Kulissen, ermäßigter Eintritt o.ä. wären eine schöne Anerkennung für die Ehrenamtlichen.

Vereinbarung über Vergünstigung kann bis 29.5. abgeschlossen werden

Unternehmen, die Vergünstigungen für Ehrenamtliche anbieten möchten, können bis zum 29.5.2019 eine schriftliche Vereinbarung über die von Ihnen angebotene Vergünstigung mit der Gemeinde Ascheberg abschließen. Einen Vordruck diese Vereinbarung finden interessierte Unternehmen auf der Webseite www.ascheberg.de unter „Leben & Freizeit“ > „Ehrenamtskarte“. Diese sowie ihr Firmenlogo können sie an die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Ascheberg, Simone Böhnisch, Dieningstraße 7, 59387 Ascheberg, boehnisch@ascheberg.de, senden. Für Rückfragen steht Frau Böhnisch unter Tel.: 02593 / 609-1110 oder per E-Mail zur Verfügung.

Ehrenamtskarte ab Sommer gültig

Die Einführung der Ehrenamtskarte wird voraussichtlich am 13.7.2019 endgültig im Rat beschlossen. Daher können die Vergünstigungen von den Ehrenamtlichen voraussichtlich ab Sommer 2019 eingelöst werden.

Familienkarte bietet Vergünstigungen für Familien

In Ascheberg gibt es zudem eine Familienkarte, die jede Familie in Ascheberg im Bürgerbüro erhalten kann. Sie wird in diesem Jahr ebenfalls neu aufgelegt. Alle aktuellen Vergünstigungen der Familienkarte stehen auf der Webseite www.ascheberg-touristinfo.de unter „Über uns“ > „Familienkarte“. Unternehmen, die auch für Ascheberger Familien Vergünstigungen anbieten möchten, können sich an Martin Bußkamp von Ascheberg Marketing wenden am Katharinenplatz 1, 59387 Ascheberg, E-Mail: busskamp@ascheberg.de, Tel.: 02593 / 6324.