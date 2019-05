Standortsuche endet „optimal“

Eigentümer und Ankermieter fanden über das Rathaus zueinander. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus habe eine kommunikative Brücke geschlagen, hieß es am Donnerstag vor der Presse. Der Verwaltungschef wusste, dass die Caritas neue Räume sucht – und wer diese anbietet. Noch dazu in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Tagespflege Ascheberg, die vor acht Jahren (mit Havixbeck) als erster Standort im Kreis Coesfeld an der Bultenstraße gegründet wurde, zieht zum kommenden März um. Sie nutzt zwei Drittel des Erdgeschosses in dem Neubau, der gerade an der Appelhofstraße errichtet wird.

Etwa 300 Quadratmeter stehen dem Caritasverband zur Verfügung, der dort neben der Tagespflege noch ein Büro der Pflegeberatung anbietet.

Geeignete Räume nicht leicht zu finden

Dass eine Verlagerung möglich wird, bezeichnete Doris Hinkelmann , Ressortleiterin Pflege und Begleitung beim Caritasverband für den Kreis Coeseld, als „glücklichen Zufall“. Denn: Obschon die Nachfrage nach Tagespflege generell steige, sei es nicht einfach, Standorte und Räume zu finden, die den von der Caritas gesetzten Standards entsprechen.

Ladenlokale noch frei Im Erdgeschoss bleiben noch weitere 150 Quadratmeter für ein größeres oder zwei kleinere Ladenlokale, für die bisher kein Betreiber gefunden wurde, hieß es auf WN-Anfrage. Die zehn Wohnungen in den Obergeschossen können bereits im November bezogen werden, lautet der Terminplan der Bauherren. Eine Tiefgarage bietet künftig 19 Stellplätze. ...

„Optimale“ Eigenschaften bringen jedoch die neue Adresse für die Tagespflege mit. Sie biete die Nähe zum Ortskern – die betreuten Menschen sollen mitten im Geschehen bleiben – Barrierefreiheit, eine Front mit quirligem Leben und eine ruhige Rückseite.

In der hellen Parterre finden sich eine offene Gemeinschaftsküche – die gemeinschaftlich genutzt werden soll – , Aufenthalts- und Essraum, Wohnraum sowie Ruheraum und Therapie- und Gruppenraum.

Entlastung auch für pflegende Angehörige

Während die Tagespflege den Gästen Abwechslung, soziale Kontakte und Aktivitäten verschafft, erhalten Angehörige Entlastung und Ausgleich. Dass dies nicht mit finanziellen Einbußen verbunden sein muss und auch das Bringen und Holen umfasst, sei aber oftmals bei pflegenden Familienmitgliedern nicht bekannt, bedauerte Bianca Becks-Maier. Sie bildete sich als gelernte Krankenschwester zur Pflegedienstleitung fort und übernahm im März die Leitung der Caritas-Tagespflege in Ascheberg, wo bisher zwölf Menschen betreut werden; in dem neuen Domizil wird diese Zahl auf 15 wachsen. Ihre Aufgabe macht Becks-Maier Spaß: „Ich habe das Glück, dass ich in ein tolles, hochmotiviertes Team dazugestoßen bin.“