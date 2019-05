Erster Maibaum in Dorf-Geschichte

Der erste Maibaum in der Herberner Dorfgeschichte wurde am Mittwochmorgen auf dem Sportgelände am Siepen aufgestellt. Der SV Herbern hatte sich des Projektes im Zuge des 100-jährigen Vereinsjubiläums angenommen. Die Landjugend unterstützte die Sportfreunde hierbei.

Unter dem Beifall der Gäste wurde der Maibaum (ein umfunktionierter zehn Meter hohe Flutlichtmast) von einem Kran in die extra dafür installierte Vorrichtung gehievt. Die Krone ziert ein von der Firma Wierling in Capelle gefertigter Kranz. Die Fußballer der zweiten Mannschaft haben diesen mit 150 Meter grünen Tannengirlanden sowie blau- gelben Bändern geschmückt, die jetzt in luftiger Höhe flattern.

Erstmaliges Maibaumaufstellen beim SV Herbern 1/12 Premiere in Herbern: Erstmals weht eine Maibaum über der Sportanlage am Siepen. Foto: iss

Der erste Vorsitzende des SVH, Jürgen Steffen , und sein Stellvertreter, Dieter Aschwer, tauften anschließend den Jubiläumsbaum mit einer Flasche Bier. „Hochprozentiger war gerade nicht zur Hand“, sagte Aschwer schmunzelnd. Die Landjugend und die „Er-und sie-Fitness-Gruppe“ übernahmen die Bewirtung der Gäste während der Veranstaltung.

Die aufwendige Arbeit hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Denn die Gäste lobten den neuen Hingucker am Kunstrasenplatz. „Sieht wirklich toll aus“, betonte beispielsweise Maria von der Halben. Auch die Kleinsten kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Kranführer „Paul“ war aber in ihren Augen aber der Held des Tages.

Der Maibaum wird jedoch nicht, wie es sonst üblich ist, nach einem Monat wieder abgebaut. „Bis zu unserer Jubiläumsfeier vom 29. bis 31.August bleibt dieser erst einmal stehen“, kündigte Steffen an.