Noch sind sie namenlos, die beiden königlichen Vögel. Noch. Ab dem heutigen Samstagabend hat die Namenlosigkeit jedoch ein Ende. Denn die Bürgerschützen Ascheberg starten die Freiluftsaison mit dem traditionellen Biwak. Die Schützen treten um 18 Uhr an der Grundschule an.

Gemeinsam mit Königin Birgit Weber und unter musikalischer Begleitung vom Kolpingspielmannszug Ascheberg marschiert der Tross Richtung Haselburger Damm. Denn dort befindet sich hinter Baustoff Woschick gegenüber auf der Wiese der Biwak-Platz. Und eben dort stimmen sich die Schützen – aber auch das bürgerliche Volk ist hierzu eingeladen – auf das bevorstehende Schützenfest am 30. Mai ein. Gemütlich und angesichts der nicht so prickelnden Wetteraussichten auch warm. Und ein Stück weit zünftig und atmosphärisch – am Lagerfeuer. Die kulinarische Seite kommt dabei nicht zu kurz. Das Warten wird somit verkürzt. Das Warten worauf? Auf die Taufe der Königsvögel! Traditionell gibt es zwei davon. Einer für die Bürgerschützen, der andere für die Avantgarde. Und zu etwas fortgeschrittener Stunde, sind alle ein schlauer was die Namen der Vögel angeht.