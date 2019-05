Der Sanitätsdienst braucht selbst Erste Hilfe. Doch: Andreas Groß , seit Dezember im Vorstand des DRK-Ortsvereins, und Edgar Reifig , designierter Rotkreuzleiter, haben die Reanimation schon eingeleitet. Beide sind entschlossen, einen eigenen Sanitätsdienst für Ascheberg wieder zum Leben zu erwecken.

Besonders Reifig soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen, da er in Altenberge schon Erfahrungen auf diesem Posten gesammelt hat. Dass diese Manpower in Ascheberg schlummert, ist erst vor gut einem Monat aufgefallen – als nämlich Reifig beim Gewerbefest „Go West“ Andreas Groß angesprochen hat, der dort in DRK-Kluft präsent war. Nicht nur die Chemie stimmte offenbar, sondern auch das gemeinsame Ziel. Nach einer etwa fünfjährigen Vakanz soll der Sanitätsdienst – beispielsweise für Einsätze bei Sportturnieren oder größeren Partys und Events mit vielen Gästen – neu starten. „Das Potenzial ist in Ascheberg bestimmt da“, äußert Groß Zuversicht, Mitstreiter zu finden.

Auch und gerade bei der jungen Generation hat das DRK seinen Einsatz verstärkt. Seit vier Wochenbesteht auch in Ascheberg eine Kindergruppe (für Sechs- bis Zehnjährige), die sich mittwochs um 16.45 Uhr im DRK-Heim an der Profilschule trifft. Betreut von zwei Jugendleiterinnen des OV Herbern lernen die Kinder nicht nur die Grundzüge der Ersten Hilfe, Spielen, Toben und Ausflüge stehen ebenfalls auf dem Plan. Interessierte Kinder können gerne zu den Gruppenstunden vorbeischauen, betont das DRK in einer Mitteilung.

Die technische Ausstattung für den Sanitätsdienst werde auf den neuesten Stand gebracht, und alle Aktiven werden mit Fortbildungsmöglichkeiten unterstützt. Denn fachlich müssen die Helfer gut gerüstet sein.