Münsterländische Bescheidenheit allein ist keine Zier. Ascheberg, mit seinen Ortsteilen, sollte sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf die Attraktivität des Standortes pochen. Wobei damit kein Aufplustern, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein gemeint ist, das sich auf ein solides Fundament stützt. Dieses Motto gibt Martin Bußkamp aus, der die Akzeptanz Aschebergs bei Touristen und sonstigen Besuchern nicht nur halten will. Jedenfalls soll die Gemeinde sogar stärker in die Offensive gehen. Das Budget, um mehr Kampagnen anzustoßen sei vorhanden, schildert der Geschäftsführer von Ascheberg Marketing den WN .

Für ihn kommt es darauf an, die Stärken zu stärken und die richtigen Inhalte zu kommunizieren. Denn im Tourismus gelte die Erkenntnis: „Thema schlägt Region“. Für Ascheberg – und das Umland – bedeute dies, dass Naturtourismus, Radfahren und Wandern die Aspekte bilden, die Reisewillige suchen, wenn sie sich für Ascheberg entscheiden. Auf diesem inhaltlichen Feld sei das Münsterland als Prototyp dieser Form des Tourismus schon von jeher unterwegs. „Diese Kernkompetenz wird durch Schlösser und Burgen veredelt“, machte Bußkamp deutlich. Er sieht das Potenzial Aschebergs – „die Stärke ist die Region, und darin können wir eine Rolle spielen“ – nicht zuletzt in seiner Lage: In einem leicht zu überwindenden Radius seien viele Ausflugshighlights zu finden. Dazu zählt er im eigenen Beritt die Natur, unter anderem mit Davert, der Nabu-Weidelandschaft und der Schlösserachse, sowie Schloss Westerwinkel. Vor der Ascheberger Haustür liegen noch Nordkirchen als Versailles Westfalens, Münster als Me­tropole von Kultur, Wissenschaft, Gastronomie und Shopping sowie Lüdinghausen, das seit der Umgestaltung von Burg Vischering zum Magneten für Besucher von nah und fern geworden sei. „Das ist ein Leuchtturmprojekt, das weit ins Land strahlt“, so Bußkamp. Von diesem Sog profitiere nicht allein Lüdinghausen.

Allerdings sei Ascheberg mit allen Ortsteilen selbst auch gut gerüstet, befinde sich aber durch die Renovierung des Hotels „Jagdschlösschen“ in einer „Umbruchphase“. Auch in Davensberg, das „hervorragend aufgestellt“ sei, wird bei Clemens-August unter laufendem Betrieb investiert.

Auf die laufenden Veränderungen führt Bußkamp auch zurück, weshalb die Kurve der Übernachtungen in Ascheberg zuletzt wieder einen Dämpfer erhielt. Die Datenlage offenbart dabei einen zwiespältigen Trend: Die Übernachtungszahl ist demnach laut Angaben von IT.NRW als Landesamt für Statistik 2018 im Vergleich zu 2017 um neun Prozent zurückgegangen, die Zahl der Besucher ist aber um zehn Prozent gestiegen. Der vermeintliche Widerspruch löst sich so auf: Die Gäste in Ascheberg – ob Geschäftsreisende, Handwerker auf Montage oder Touristen – blieben kürzer: im Schnitt 1,6 Nächte.

Die Zielgruppe, die mit verstärktem Marketingaufwand erreicht werden soll, sind vor allem die Menschen im Ruhrgebiet, die ins nahe Ascheberg gelockt werden sollen. Doch auch generell sei der Tourismus ein Wachstumsmarkt. Der Kuchen werde größer, „und wir sehen zu, dass wir ein Stück davon abkriegen“.