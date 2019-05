Den passenden Tropfen für das Fest am 29. Mai haben die Mitglieder des Schützvereins Nordick bei der traditionellen Weinprobe im Landgasthaus „Zum Heidekrug“ ausgesucht. Das Königspaar Walter und Erika Daldrup sowie der Vorsitzende Frank Holtrup hatten dazu eingeladen. Der Schwarzriesling und Rose feinherb, Weißburgunder trocken sowie der Riesling Kabinett machten bei den sonst eher als solide Biertrinker bekannten Schützenbrüdern das Rennen. Daldrup freut sich auf das anstehende Fest, auch wenn er dann die Regentschaft weitergeben muss. „Es war ein tolles und unvergessenes Jahr für uns“, unterstrich der König.

Der Schützenverein Nordick und Umgebung startet die Schützenfestsaison am 29. Mai (Mittwoch) mit der heiligen Messe in der Schlosskapelle Itlingen. Nach dem Antreten auf dem Hof Budde wird gegen 9.15 Uhr das amtierende Königspaar abgeholt. Anschließend steht das Vogelschießen auf dem Hof Schäper an. Für 12.30 Uhr ist die Proklamation des neuen Königs geplant. Um 19 Uhr geht es zum Antreten auf den Hof Wessel und zum Abholen des neuen Königspaares und seines Hofstaates. Der große Königsball findet anschließend im Festzelt statt. In diesem Jahr wird die Tanzkapelle „Motion Livemusik“ für Stimmung sorgen, Festwirt Hans-Ludger Berger ist für die Bewirtung zuständig. Am 30. Mai (Donnerstag) klingt das Fest um 11 Uhr mit einem öffentlichen Frühschoppen und dem traditionellen Töttchenessen aus. Für Unterhaltung sorgen die Blaskapelle Werne sowie der Spielmannszug der Kolpingfamilie Herbern.