Davensberger verpflichten Mia-Julia fürs Jubiläum

„Grube-Double“, „ HSV “ und „Pipsi“ – während der Generalversammlung der Bürgerschützen Davensberg bei Elvering gab es am Samstagabend viel zu bereden und zu berichten. Nach der Begrüßung des Königs, Ehrenmajors und der Ehrenvorsitzenden und einem letzten Schützengruß für die Verstorbenen ging es weiter mit dem Rückblick. Es zeigte, dass die Schlager-Party wieder ein voller Erfolg war und auch das Jubiläumsfest des Jägerzugs sehr gut ankam. Beim Schießen der Bürgerschützen setzte sich Daniel Grube die Nachwuchskorne auf. Einen Tag später holte Vater Stefan mit dem 297. Schuss den Vogel „HSV“ nach unten und das Grube-Double war perfekt.

Neben den Neuaufnahmen wurde auch die Festfolge für das eigene Schützenfest (19. bis 23. Juni) durchgegangen. Geplant ist ein Start am Mittwoch mit der berüchtigten Schlager-Party für Junge und Junggebliebene. Donnerstag geht es dann weiter. In Zusammenarbeit mit der Kleinen Raupe soll ein Kinderschützenfest stattfinden. Es ist eine Hüpfburg organisiert und gerechte Theken-Preise für Kinder gibt es auch. Außerdem wird ein Kinderschützenkönig an der Schießbude von René Bartelt ermittelt. Dieser Tag soll auch ein Familien-Tag sein, gerade die älteren Mitglieder sind zu Kaffee und Kuchen willkommen.

Freitag folgen das Antreten am Burgturm, Abholen der Majestät, Fahnenschlag am Dorfanger und Abmarsch zur Vogelstange. Die Wache wird wie im letzten Jahr bei der Inthronisierung bekanntgegeben, da der neue König von Davensberg seine Wache selbst bestimmen kann. Um 17 Uhr folgt das Vogelschießen am Telgenpatt. Um 19.30 Uhr endet der Tag mit gemütlichem Bierabend und Inthronisierung des neuen Königspaares, begleitet mit Musik von Music Factory und Tanz. Der Folgetag startet um 15 Uhr mit dem Antreten am Burgturm und dem Abholen der neuen Majestät. Um 16 Uhr folgt der Gottesdienst, anschließend die Kranzniederlegung und Antreten auf dem Wiedau und der Umzug zum Festzelt. 17.30 Uhr steht der Fahnenschlag am Dorfanger an, anschließend das Platzkonzert am Festzelt. Um 19.45 Uhr folgt der Einmarsch des neuen Königspaares mit Hofstaat, Vorstand und Offizieren zum Festball. Auch für gute Musik ist gesorgt. „Es freut mich persönlich, dass dieses Jahr wieder die Turmbläser Davensberg für uns spielen“, so der Vorsitzende Thomas Bitter. Ab 20 Uhr folgen der Zapfenstreich am Burgturm und ein großer Festabend mit „Start-Up Live-Music“.

Am Sonntag kommt noch der Frühschoppen, bevor dann um 16 Uhr das Schützenfest beendet wird. Der Vogel kommt dieses Jahr wieder von Jörg Bolle, der Name wurde am Abend auch schon verlost, „Pipsi“, so der Vorschlag von Marco Grube.

Nebenher folgte auch der Bericht vom Jägerzug. Beisitzer Daniel Grube lobte die Entwicklung der Jäger, die mittlerweile beachtliche 106 Mitglieder verzeichnen. Im Januar hatten die Jäger Vorstandswahlen abgehalten, bei der der komplette Vorstand einstimmig wiedergewählt wurde und nun in seine letzte gemeinsame Amtszeit geht. Zum Schluss wurde noch ein kleiner Ausblick auf das Jubiläums-Schützenfest 2020 geworfen, bei dem Stargast und Mallorca-Königin Mia Julia auftreten wird. Der Vorverkauf für die Schlager-Party 2020 startet online auf eventim.de und im Dorfgemeinschaftshaus am 29. Juni ab 11 Uhr. Kurz bevor die Versammlung um 22 Uhr geschlossen wurde, stimmten die Mitglieder traditionell noch das Davertlied an.