Nach dem ersten Schreck über den Verlust der Heimat ist wieder Zuversicht beim DRK-Ortsverein und Heimatverein Herbern eingekehrt. Das ist der Tenor, mit dem die Vorsitzenden Hans Kraß und Egon Zimmermann am Montag das Ascheberger Rathaus in Richtung Herbern verlassen haben.

Die Vereine nutzen seit 2003 gemeinsam das alte Haus Spüntrup an der Ecke Bernhardstraße/Merschstraße. Doch damit ist bald Schluss. „Die Eigentümerin hat das Mietverhältnis gekündigt, so dass die Nutzer des Gebäudes nun binnen Jahresfrist eine neue Bleibe finden müssen. Hierbei wird die Gemeinde Ascheberg als langjährige Partnerin der beiden Vereine nach besten Kräfte helfen“, erklärt Bürgermeister Dr. Bert Risthaus. Beim Gesprächstermin am Montag waren auch die Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements der Verwaltung dabei. Risthaus berichtet: „Erste Ideen für beide Vereine sind vorhanden und werden von meinen Mitarbeitern jetzt auf Umsetzbarkeit hin geprüft.“ Vorbehaltlich dieser Prüfungen gehe er davon aus, dass der Heimatverein in einem gemeindlichen Gebäude untergebracht werden könne und auch Platz für einen Garten gefunden werde. Denn es sind nicht nur die Räume, die ersetzt werden müssen. Der benachbarte Bauerngarten kann ebenfalls nicht weiter betrieben werden. „Drei Frauen aus dem Team wollen auf jeden Fall weitermachen“, erklärt Zimmermann. Die Lösung, die sich zurzeit im Schulumfeld abzeichne, sei vielversprechend. Der Garten könne vielleicht in Kooperation mit der Grundschule betrieben werden. Der Vorsitzende der Heimatfreunde geht davon aus, dass räumlich eine Übergangslösung gefunden werden muss. Perspektivisch könne es nach Weggang der Profilschule und Umzug von Grundschule und Kita Räume in den Schulgebäuden geben.

Komplizierter, so Risthaus, sei es beim Roten Kreuz, weil der Raumbedarf deutlich größer sei. Vorsitzender Kraß beschreibt ihn so: „An fünf Tagen in der Woche ist das Jugendrotkreuz in den Räumen. Dann kommen die Dienstabende, die Treffen der Älteren und auch Lehrgänge hinzu.“ Im Gespräch am Montag ist über eine private Mietlösung nachgedacht worden. Auch hier geht es um einen Übergang, denn perspektivisch soll das DRK beim Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses Räume erhalten. Kraß ist nach den „konstruktiven Gesprächen zuversichtlich, dass wir eine gute Übergangslösung finden.“ Die Herberner Vereinschefs teilen das Fazit des Verwaltungschefs: „Wir werden uns kümmern; ernsthafte Sorgen braucht sich aber niemand zu machen.“