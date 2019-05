Gute Stimmung, einen geselligen Abend und einen spannenden Wettkampf. All das kann nicht nur das „richtige“ Schützenfest bieten, auch das interne Schützenfest des Jägerzugs Davensberg war ein, wenn auch im kleineren Stil gehaltenes, Highlight für die teilnehmenden Schützenbrüder. Insgesamt mehr als 40 aktive Mitglieder nahmen bei Elvering, wo eine mobile Schießstange inklusive Vogel wartete, am internen Schützenfest teil. Zudem waren auch noch einige Passive anwesend, die auch immer gerne gesehen werden und willkommen sind. Die meisten Jungschützen nahmen das Gewehr auch selbst in die Hand, sodass es bis zuletzt noch eine lange Schlange und viele Bewerber um den Königstitel gab. Felix Albert schoss sich letztendlich zum König, erhielt den Königsorden als Anerkennung und ließ sich von seinen Kameraden feiern. Für den reibungslosen Ablauf spricht der Jägerzug Schießwart Maximilian Klemann seinen Dank aus.

Anschließend stärkte man sich mit leckeren Schnitzeln vom Buffet und stimmte sich in geselliger Runde mit einem lockeren Bierabend auf das baldige „richtige“ Schützenfest im Davertdorf ein. Die Vorfreude auf dieses und auf den Besuch der benachbarten Schützenfeste ist bei allen Beteiligten schon groß. Damit der Ablauf, das Marschieren und der Zapfenstreich wieder so harmonisch vonstattengeht, wie die letzten Jahre, trifft sich der Jägerzug am 9., 16. und 19. Juni jeweils um 18.30 Uhr zum Üben.

Der Vorstand weist darauf hin, dass er bei jedweden Anliegen unter Jaegerzug.Davensberg@gmail.com zu erreichen ist.