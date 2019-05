Die Landfrauen Herbern besichtigten die Dr. Oetker Welt in Bielefeld. Sie wurden durch die Markenausstellung geführt und erhielten einen Einblick in das Firmenarchiv und leckere Kostproben. Zum Abschied bekam jede Landfrau eine Überraschungstüte.

Gut gelaunt ging es in den Botanischen Garten, wo bei herrlichem Sonnenschein außergewöhnliche Bäume wie der Taschentuchbaum, den Tupelobaum und der Riesenmammutbaum bestaunt wurden. Anschließend besuchten die Landfrauen eine atemberaubende Location. Es ging in das Restaurant „GlückundSeligkeit“, das 2005 in der Martini Kirche, einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, eröffnet wurde. In diesem Ambiente wurde der Tag mit „norwegischem Fjord Lachs“ und „Mousse au Chocolat“ beendet.