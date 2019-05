Ein buntes Wochenende für Familien

Gemeinschaft war das Thema des Familienwochenendes der Kolpingsfamilie Ascheberg. 48 Mitglieder steuerten die „Arche Noah“ in Marienberge/Elkhausen an. Die Kinder und Erwachsenen aller Altersklassen hauchten dem Haus schnell Ascheberger Luft und Leben ein. Am Abend wurde es dann magisch. Ein alter Bekannter aus Olpe stattete den Kolpingern einen zauberhaften Besuch ab. Mit Einbindung des Publikums brachte Thorsten mit seiner Zauberkiste nicht nur die kleinen Gäste zum verblüfften Staunen.

Bei verschiedenen Angeboten am Samstag war wirklich für jeden etwas dabei. Für die Frauen gab es Wellness, die Kinder erkundeten die Gegend bei einem actionreichen Laufspiel, einige machten sich mit Kräutern und Gräsern bei einer professioneller Führung vertraut und wieder andere kamen einfach zum Plausch zusammen und bastelten dabei „Seedbombs“, die wohl in Zukunft für die eine oder andere bunte Blumenüberraschung in Ascheberg sorgen werden.

Bei bestem Sonnenschein, fernab von Bundesliga und Playstation wanderte die Gruppe am Nachmittag zur berühmten „langen Bank“, wo schon Kaffee und Kuchen auf sie wartete. Die Kinder mussten Pedro, den Esel des Hauses, quer durch Wald und Wiesen führen. Das erlebt man schließlich nicht alle Tage.

Während die Zaubertricks von Freitag schon breit ausdiskutiert waren, hatte das Vorbereitungsteam für den Samstagabend das nächste Ass im Ärmel - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Roulette, Tischkegeln, Seveneleven, Würfeln, Make´n Break, Pferderennen und natürlich Black Jack kam richtiges Casino-Feeling in die Westerwaldstube des Hauses auf. Ein besonderes Highlight war der einarmige Bandit in Form von Mölly mit seinen drei Assistentinnen. Anschließend sorgte DJ Toni mit Kinderdisco und bester Tanzmusik für eine Party, die bis in die frühen Morgenstunden andauern sollte.

Am Sonntag erlebten die Gäste die Tierschau des Hauses. Im Kinderzimmer der Rehe und bei der „Greifvogelschau“ mit Carola, dem Huhn, gab es eine letzte Chance der Natur noch mal nahe zu sein. Den Abschluss fand das Wochenende dann bei einem Wortgottesdienst im Grünen, den Tobias Kettrup vorbereitet hatte.