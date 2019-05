Der Wolf ist schon länger wieder in Westfalen unterwegs. Jetzt geht auch der „Letzte Wolf“ aus der Herberner Bauerschaft Horn auf Reisen. Das Denkmal gegenüber der früheren Gaststätte „Zum letzten Wolf“ wird bei einer Sonderausstellung im Ruhrmuseum zu sehen sein. Vom 8. Juli 2019 bis zum 25. Februar 2020 heißt es dort „Mensch und Tier im Revier“.

Allerdings wird die Gedenkstätte für diesen Zweck nicht in Horn ab- und in Essen wieder aufgebaut. Vielmehr wird gerade vor Ort vom Wolfskopf und dem eingravierten Gedenktext eine Harthülle erstellt, wie Philipp Bänfer, Pressesprecher der Stiftung Ruhr Museum, erläutert. Von ihr wird später ein Abguss erstellt. Damit sind auch anfängliche Fragen, ob das Denkmal Opfer von Schmierereien von Vandalen geworden sei oder die Restaurationsarbeiten aus dem Jahr 2017 nachgearbeitet werden müssten, beantwortet. Wenn die Hülle ausgehärtet ist, wird sie abgenommen, so dass das Denkmal in gut einer Woche wieder in der gewohnten Form zu sehen sein wird.

Foto: west

Bei der Sonderausstellung werden genau 100 Objekte zu sehen sein, die ein fünfköpfiges Kuratorium ausgewählt hat. Eins davon ist der „Letzte Wolf von Westfalen“.