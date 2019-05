In diesem Jahr wird die Fleiter-Orgel in der Kirche St. Benedikt zu Herbern 125 Jahre alt. Das historische Instrument ist seit seiner Entstehung im Jahre 1894 in seiner Substanz nicht verändert worden. Die Disposition und Pfeifenmaterial befinden sich noch im ursprünglichen Zustand.

Bei der letzten Orgelreinigung vor einigen Jahren wurde durch die Orgelbaufirma Fleiter aus Münster-Nienberge der romantische Klang gut zur Geltung gebracht und die einzelnen Register auf einander abgestimmt.

Nach dem Auftaktkonzert im April diesen Jahres, das von Bernd Bülskämper und Uwe-Reiner Bochmann gestaltet wurde, ist nun Prof. Ludger Lohmann aus Stuttgart zu Gast. Er spielt am 2. Juni (Sonntag) um 17 Uhr das Jubiläumskonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552, Felix Mendelssohn-Bartholdy, 6. Sonate d-Moll „Vater unser im Himmelreich“, August Gottfried Ritter, 2. Sonate e-Moll op. 19.

Der Eintritt zu dem musikalischen Leckerbissen ist frei. Am Ende des Konzertes bittet die Gemeinde um Spenden, um die Kosten für das Gastspiel decken zu können.