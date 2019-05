Ja, der Schweiß ist geflossen und auch die Pfunde sind gepurzelt. Und das sind nur zwei der positiven Aspekte, die Michelle Quast nach der Teilnahme am LWL geförderten OJA-Projekt „Ich kriege mein Leben gestemmt“ zu verzeichnen hat. ( WN berichteten) „Da ist in der Tat noch mehr“, sagt sie und erzählt, dass sie leistungsfähiger ist. „Ich habe nun irgendwie viel mehr Energie und außerdem ist meine Laune sehr viel besser geworden.“ Die 18-Jähirge strahlt. Sie ist mehr als zufrieden. Der Einsatz hat sich gelohnt und „meine Erwartungen wurden erfüllt“.

Überdies hat die Teilnehme echt Spaß gemacht. Quast hat alle Bausteine durchlaufen, auf die das Projekt, das übrigens eine Gemeinschaftskooperation der OJA Ascheberg mit dem Jugendzentrum Olfen und dem JuNo Nordkirchen gewesen ist, fußte. Die Devise dabei lautete, „niemand muss, jeder kann“, denn die Teilnahme an den jeweiligen Bausteinen war freiwillig.

Michelle Quast ist die Sache ehrgeizig angegangen. Lediglich der Besuch in der „Eisenschmiede“ musste zum Ende des Projektes ein wenig leiden. „Da sind mir meine Prüfungen sozusagen dazwischen gegrätscht“, so die Schülerin, die gerade dabei ist, ihr Fachabi zu bauen. In Herbern hat sie in der „Eisenschmiede“ für den Kraftaufbau gesorgt, in Nordkirchen beim Fußballprojekt für die Ausdauer und dann war da noch der Baustein Ernährung in Olfen. Die junge Erwachsene hat mehr getan. Gerade in punkto Ernährung war sie konsequent. Zu Hause hat sie Gelerntes direkt angewendet. Und das Zusammenspiel der drei Komponenten hat ihr gezeigt, wie wichtig es doch ist, etwas für sich zu tun. Und damit das keine Eintagsfliege bleibt, macht sie nun beschwingt weiter. Sie hat sich im Fitness-Studio angemeldet, ist beim Fußballprojekt, das in Nordkirchen weiter angeboten wird, und kümmert sich zu Hause um die gesunde Ernährung. „Ich hatte mir von der Teilnahme an diesem Projekt versprochen, dass ich mich besser fühle und ein bisschen abnehme. Meine Erwartungen wurden damit zu 100 Prozent erfüllt“, schwärmt sie lachend.

Deshalb wünscht sie sich auch, dass dieses Projekt fortgeführt wird. „Eine Teilnahme daran kann ich nur empfehlen“, sagt sie. „Denn“, so macht sie deutlich, „man tut nicht nur etwas für sich, sondern lernt, dadurch dass das Projekt mit den beiden Jugendzentren Nordkirchen und Olfen durchgeführt wurde, auch noch jede Menge neuer Leute kennen.“ Auch OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann würde eine Fortsetzung begrüßen. „Gerade aus Herbern, wo einige Jugendliche wie Michelle das Projekt komplett durchgezogen haben, kam der Wunsch auf, weiter zu machen.“

Das Projekt, dass zunächst auf drei Monate ausgelegt war und dann vom LWL noch mal verlängert wurde, ist nun nach sechs Monaten beendet. Die Voraussetzungen für eine Weiterführung wären gegeben. Aber auch wenn jetzt offiziell erst einmal Schluss ist, bleiben die OJA-Mitarbeiter am Ball. So werden die Kochangebote seither erstaunlich gut genutzt. „Das Projekt ist richtig gut gelaufen“, bilanziert Dirk Hermann. Und das teilweise unter erschwerten Bedingungen. Denn die Herberner „Eisenschmiede“, die den Baustein „Kraft“ ausmachte, wurde selbst im Winter gut genutzt. „Und das obwohl sich die Teilnehmer richtiggehend warm arbeiten mussten, denn eine Heizung gibt es da nicht. Aber der Faktor Fühlen kam dadurch bestens zum Tragen“, so Hermann. Überdies floss der Schweiß und die Pfunde purzelten.