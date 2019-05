Feuerwehr zieht im Herbst ein

„Wir gehen davon aus, dass wir alles im September oder Oktober übergeben können.“ Hans Frings , Bauleiter des neuen Ascheberger Feuerwehrgerätehauses an der Raiffeisenstraße, sagt bei einem Baustellenrundgang einen zweiten wichtigen Satz: „Die Kosten bewegen sich im Rahmen der Kalkulation. Das geben die Ausschreibungsergebnisse her.“

Zusammen mit Paul Ringelkamp , Hochbauer in der Ascheberger Verwaltung, startet eine Runde durch das Gebäude in der Fahrzeughalle. „Im April 2018 haben die Arbeiten begonnen. Der Rohbau war im Oktober fertig. Seitdem läuft der Innenausbau“, berichtet Frings. Der erste Raum hinter der großen Halle wird die Einsatzzentrale sein. Hier hängen unzählige Kabel von der Decke. „Die Kabel und Rohre für Elektro, Heizung und Sanitär sind komplett verlegt“, informiert Frings, der auch die Estricharbeiten für beendet erklärt. Aktuell seien die Fliesenleger in dem Gebäude aktiv. In der Fahrzeughalle seien übrigens die Fliesen eingerüttelt worden. Frings erläutert: „Das macht man, damit sie besser mit dem Untergrund verbunden werden. Die Fahrzeuge wiegen einiges.“

Aktuell sind die Fenster der Einsatzzentrale provisorisch mit Holz gefüllt, damit das Gebäude geschlossen ist. Der erste Fensterbauer, der den Zuschlag erhalten hatte, war dem Auftrag nicht gewachsen. Für zwei Bereiche musste darum eine alternative Firma gefunden werden. Das, so Frings, sei inzwischen geschehen. Was kein leichtes Unterfangen war. „Die Bauwirtschaft boomt, auch im Münsterland. Es kostet schon einige Mühe, die Dinge passend zu terminieren“, sagt der Bauleiter.

Die Arbeiten am Außenbereich starten in der nächsten Woche. Foto: hbm

Die Ascheberger Verwaltung war bei wöchentlichen Baustellenterminen genauso im Boot wie die Feuerwehr , deren Spitze alle drei bis vier Wochen über den Fortgang der Arbeiten informiert worden ist. „Das ist für uns normal“, erklärt Ringelkamp zum Austausch. Frings findet das gut und lobt: „Wir haben schon mit einigen Verwaltungen zusammen gearbeitet, in Ascheberg klappt das sehr gut.“

„Kostenrahmen wird eingehalten“

Hinter der Einsatzzentrale folgen die Büros von Löschzug- und Wehrführer, deren Fenster zur Raiffeisenstraße liegen. Es folgt ein großer, heller Besprechungsraum, der auch unterteilt werden kann. Im hinteren Bereich – dort, wo die Feuerwehrleute bei Einsätzen in das Gerätehaus stürmen – sind die Umkleiden für Frauen und Männer sowie die Sanitärbereiche. Noch sind das leere Räume. Das Bild wird sich aber mit dem Start der Trockenbauer bald verändern. Der Arbeitsplan für die nächsten Wochen ist getaktet. Ebenfalls hinten und damit geschützt vor Blicken ist ein Raum fürs Nachbesprechen zu finden. „Unsere Feuerwehrleute kommen oft von schweren Einsätzen zurück, die in Ruhe nachbesprochen werden müssen“, weiß Ringelkamp.

Der Tagungsraum bietet viel Licht. Foto: hbm

Vorbei an den Räumen für die Jugendfeuerwehr und Lagerräumen geht es zurück in die Fahrzeughalle. Dort ist auch eine Tür zu sehen, die zur Atemschutzwerkstatt führt. Eine weitere Tür gehört zu einer Werkstatt. Etwas abgetrennt von den sechs Plätzen für die Fahrzeuge ist in der Halle ein siebter Stellplatz, der zur Waschhalle gehört.

Auf dem Gelände sind kürzlich erste Gräben ausgebaggert worden. Dort werden Rohre und Leitungen verlegt. Es sind die ersten Vorboten der Außenarbeiten, die in der nächsten Woche starten sollen. Weite Bereiche werden gepflastert und asphaltiert.