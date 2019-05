Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Bau eines Bürgerradweges vom Bahnhof Mersch nach Herbern in diesem Jahr mit 50 000 Euro. Diese Nachricht aus Düsseldorf überraschte im Ascheberger Rathaus. „Wir haben einen formlosen Antrag gestellt, um dort einen Bürgerradweg bauen zu können. Aber wir sind noch mitten in den Vorplanungen“, erklärte Fachbereichsleiter Klaus van Roje auf WN-Anfrage.

Von den 4,881 Kilometern, die der Haltepunkt von Herbern entfernt liegt, sind etwa 3,2 Kilometer auf dem Gebiet der Gemeinde Ascheberg. Deswegen ist auch die Stadt Drensteinfurt mit im Boot.

Über die aktuellen Stand sagt van Roje soviel: „Wir haben erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt.“ Einerseits gehe es um den Erwerb von Eigentum, andererseits auch um die Wegführung. Beispielhaft darf der Radweg von Ascheberg nach Herbern gesehen werden, der mal an der Straße und dann hinter einer Hecke verläuft. Offen, so der Fachbereichsleiter, sei auch, wie der Bürgerradweg entstehen solle. Im Gespräch sei, einen Verein zu gründen. Bei so viel offenen Fragen wird klar: Das Geld aus Düsseldorf ist eine Anschub-Finanzierung. So schnell wird es keinen Weg geben, über den nach Mersch geradelt werden kann. Später gibt es dann bei Bürgerradwegen eine festgelegte Kilometerpauschale. Bis dahin müssen die Vorarbeiten abgeschlossen sein.

Van Roje weist auch darauf hin, dass die Verwaltung aktuell mit dem Radweg an der Amelsbürener Straße in Davensberg befasst ist. Zudem muss der Auftrag des Rates, nach Möglichkeiten entlang der Nordkirchener Straße zu suchen, bearbeitet werden.