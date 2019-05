„Klasse! Wir singen“ heißt Deutschlands größtes Singprojekt für Schüler. In dieser Woche haben alle 180 Mariengrundschüler aus Herbern in der Halle Münsterland an der Veranstaltung teilgenommen. „Es hat alles wunderbar geklappt und war ein tolles Erlebnis für die Schüler und auch die Schulgemeinschaft. Ich habe sowohl von den Kindern wie auch von den Eltern durchweg positive Rückmeldungen erhalten“, sagte die kommissarische Schulleiterin Sabine Küter .

Jedes Kind war ein Superstar, ein Erlebnis was die Schüler so schnell nicht vergessen werden, war der einhellige Tenor der Eltern und Lehrer. Doch was steckt hinter dieser Veranstaltung? Für Schülerinnen und Schüler in Westfalen heißt es in diesem Jahr nach dreijähriger Pause wieder „Klasse! Wir singen“. In Dortmund, Bielefeld und Münster treffen sich 50 000 Kinder zu 19 Liederfesten in der Westfalenhalle, der Seidenstickerhalle und der Halle Münsterland. Angestoßen vom Verein für Deutsche Sprache verpflichten sich die Teilnehmer, sechs Wochen lang, täglich im Klassenverband einen vorgelegten Liedkanon von jeweils acht Liedern einzuüben und zu singen. Dabei geht es um Spaßlieder, Volksliedgut, Filmmusik, Fremdsprachlichkeit, Integration, Umwelt und vieles mehr.„Es war wirklich ein gelungener Abend. Das breit gefächerte Lieder-Repertoire hat klein und groß begeistert“, sagte Diane Hesselmann, die als Mutter mitgefahren war. Unabhängig von der Herberner Grundschule waren auch die Fünf- und Sechstklässler der Profilschule Ascheberg bei der Veranstaltung. „Die Halle Münsterland war ausverkauft und ein Drittel der Zuschauer waren bekannte Gesichter“, schmunzelt Küter.