70,33 Prozent aller Wahlberechtigten haben gestern in Ascheberg von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Parteienlandschaft auch in der Gemeinde gehörig durcheinander gewirbelt. Nur beim ersten Urnengang 1979 lag die Wahlbeteiligung höher. Das freute alle Vertreter der demokratischen Parteien.

Lange Gesichter gab es bei CDU und SPD . Maximilian Sandhowe, Vorsitzender der Christdemokraten, war mit dem schlechtesten CDU-Ergebnis bei einer Europawahl natürlich nicht zufrieden: „Wir müssen als Partei frischer werden. Die YouTube-Geschichte ist uns am Ende kräftig in die Hacken gefahren.“ Auch die SPD beklagte ihr schlechtestes Europawahlergebnis. Vorsitzender Johannes Waldmann macht dafür die Große Koalition und den mangelnden Wettstreit verantwortlich: „Uns und der CDU macht das bei allen Wahlen zu schaffen.“ Ein kleiner lokaler Gewinner war die FDP, die ihr zweitbestes Europawahlergebnis verbuchte. „Das entspricht unseren realistischen Erwartungen“, kommentierte Vorsitzender Peter Leyers die Zahlen.

„Ich bin bewegt und habe große Demut vor dem grandiosen Ergebnis“, fehlten Hubertus Beckmann (Grüne) die Worte für das Vorbeiziehen an der SPD: „Das ist fast nicht zu glauben, dass wir die zweitstärkste Kraft in der Gemeinde geworden sind.“ Für Beckmann ist das Ergebnis der „aufkeimenden Wahrheit zum Klimaschutz“ und anderen wichtigen Themen geschuldet: „Dass wir auch in Ascheberg so gut mit unseren Themen angekommen sind, ist toll.“

In zwölf Wahlbezirken wurde ausgezählt. Foto: hbm

Auch wenn die Briefwahl verfälscht, haben die Grünen in Ascheberg (25 Prozent) das beste Ergebnis, in Herbern waren es nur 18,81 Prozent. Die CDU lag in Davensberg nur bei 35,53 Prozent, die SPD hatte dort mit 18,82 Prozent ihr bestes Abschneiden. Die AfD kam in Herbern und Davensberg über fünf Prozent, lag insgesamt aber unter dieser Marke,