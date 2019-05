Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ascheberg am Sonntagmittag. Per Sirene wurden die Löschzüge zur Altefeldstraße, wo Menschen durch einen Brand in Gefahr sein sollten. „Feuer vier“ hieß das entsprechende Alarmstichwort.

Vor Ort trafen die Feuerwehrleute tatsächlich eine Frau an, die über Rauch in einem Zimmer sprach. Sie wurde dem Rettungsdienst zugeführt. Nach einer Runde durch das Haus und einem Blick per Leiter in ein Fenster zogen die Blauröcke sich zurück, ohne Gefahr gefunden zu haben. „Niemandem ist etwas passiert“, gab Wehrführer Rainer Koch Entwarnung.