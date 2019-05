„Alles ist ruhig und problemlos gelaufen.“ Johannes Goßheger, der im Ascheberger Rathaus die Wahlfäden zusammenhält, schnürte gestern das Paket „ Europawahl “ für den Kreis Coesfeld. Denn im Kreishaus wird alles rund um diese Wahl gesammelt. Dass Menschen, wie in Telgte wohl geschehen, mangels Wahlscheinen kein Kreuzchen machen konnten, hätte in Ascheberg nicht passieren können: „Ich plane immer mit 100 Prozent beim Bestellen der Wahlzettel. Wenn es nur zwei zu wenig sind, ist der Ärger verständlicherweise groß.“ Die ungebrauchten Wahlzettel werden mit allen nicht mehr benötigten Unterlagen mit persönlichen Daten geschreddert. „Taschenrechner, Stifte und andere Hilfsmittel werden eingelagert wie die Weihnachtsdeko. In einem Jahr kommen sie wieder zum Einsatz“, berichtet Goßheger.

Wer die Europawahl am Fernsehen verfolgt hat, ist an Grafiken zur Wahlentscheidung der jüngeren Generation nicht vorbeigekommen. Solche Zahlen liegen aus Ascheberg nicht vor. Wohl aber das Ergebnis der Juniorwahl an der Profilschule Ascheberg. Dort haben Neunt- und Zehntklässler gewählt, potenziell also junge Leute, die in einem Jahr bei der Kommunalwahl stimmberechtigt sind. Von 165 Stimmen entfielen 84 auf die Grünen, macht 50,91 Prozent. Der Rest gehört zu den kleinen Parteien: CDU 9,7 Prozent, SPD 7,27 Prozent, AfD 6,06 Prozent, FDP und Die Partei je 4,24 Prozent, Linke und ÖDP je 3,03 Prozent, NPD 2,42 Prozent, Freie Wähler 1,82 Prozent, Piraten und Die Frauen 1,21 Prozent und je eine Stimme erhielten Tierschutzpartei, MLPD, III. Weg, LIEBE Europäische, Graue Panther und Gesundheitsforschung.

Bei der echten Wahl haben die kleinen Parteien 6,72 Prozent der Stimmen erhalten. 559 Wähler haben sich für sie entschieden. Leer gingen in Ascheberg nur die MLPD, SGP und BGE aus. Die Größte der kleinen Parteien war „Die Partei“ mit 120 Stimmen (1,44 Prozent). Es folgen die Tierschutzpartei (72 Stimmen), Familie (57), Piraten (52), Volt (44), Freie Wähler (39), ÖDP (33), Demokratie in Europa - DiEM25 (22), Tierschutz hier! (13), Tierschutzallianz (10), Partei für Tiere (10), NPD, Volksabstimmung, Graue Panther (je 9), Gesundheitsforschung (8), Die Frauen (7), Die Grauen, LKR – Lucke und die Liberal-Konservativen-Reformer ((je 6), Liebe, Die Humanisten (je 5), BP, Die Rechte, Menschliche Welt (je 4), Bündnis C, NL, ÖkoLinX (je 2), DKP, BIG, Die Direkte!, III. Weg, Die Violetten (je 1).