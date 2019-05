Wiedersehen nach 25 Jahren: Die Entlassschüler 1994 der Realschule Ascheberg trafen sich jetzt im Hotel Clemens-August in Davensberg. Nach der ersten Gesprächsrunde ging es mit dem Clemens-August-Express zur alten Schule, in deren Räumen die Erinnerungen an „damals“ aufgefrischt wurden. Mit dabei waren auch die Klassenlehrer Hans-Jürgen Smula, Dietmar Reiberg. Ursula Triphaus und Ruth Adler. Den Abend verbrachte die Runde dann wieder in Davensberg.