Konzert könnte morgen starten

Die schwarzen Chorhemden sind gebügelt, die Schuhe geputzt und die obligatorischen weißen Fußkleider warten in der Sockenschublade auf ihren Einsatz: Rein kleidungstechnisch sind die Herren der „White Sox“ also gut vorbereitet auf ihr Benefizkonzert am 29. Juni (Samstag) um 18 Uhr auf dem Bauernhof St. Georg. Damit dann auch das Repertoire genauso gut sitzt wie der Chordress, haben die Mitglieder der Ascheberger Sängergemeinschaft am Samstag einen intensiven Probentag eingelegt und auch noch die Stimmbänder auf Hochglanz poliert.

Der Rhythmus bei Takt 81 will beim Bass einfach nicht passen. „Stellt euch vor, ihr hängt am Gummiband und werdet plötzlich losgelassen. Mit genau diesem Gefühl setzt ihr wieder ein“, rät Coach Uli Böckmann . Das hilft. Nun klingt der „Earth Song“ von Michael Jackson an dieser Stelle tatsächlich so wie er soll. Akribisch nehmen die gut 30 Sänger der „White Sox“ bei ihrem Probentag in der Ottmarsbocholter Gaststätte Lindfeld noch einmal ihr Repertoire unter die Lupe. Wo sind die Stellen, an denen noch gefeilt werden muss? Schließlich soll das Programm beim Benefizkonzert perfekt sitzen. Die Bandbreite reiche von Rammstein bis Wise Guys und von Leonard Cohen bis Johannes Oerding, steckt „White Sox“-Vorsitzender Christian Lütkenhaus den Rahmen ab. Dabei haben die „Socken“ den Stücken ihren Stempel aufgedrückt und präsentieren originelle - teils von Chormitgliedern arrangierte - Versionen. Ein eigenes musikalisches Profil werden an dem Konzertabend auch die „White Sox Band“ und das Vokalensemble „Black Hats“ an den Tag legen und das Programm um A-capella-Gesang und rockige Töne ergänzen. „Es wird viele Premieren geben“, verspricht Lütkenhaus. So stehen zum Abschluss des Konzerts erstmals Chor und Band gemeinsam auf der Bühne, „mit Regen und allem Drum und Dran“. Doch das Nass prasselt nicht vom Himmel, sondern kommt als Bodypercussion daher.

Körpereinsatz gibt es auch bei „King Louie“, der aus dem Dschungelbuch auf die Bühne der Reithalle am St. Georg Bauernhof tanzen wird. Ein Lied, das die weiß besockten Herren noch vor echte Herausforderungen stellt. „Auch wenn es sich so leicht anhört: Das ist ein hochkompliziertes, sehr aufwendig arrangiertes Lied. Und erst der Text - nur ‚Schubidu‘ und ‚Badibu‘“, seufzt Lütkenhaus. Doch das konzentrierte Üben zeigt Wirkung und Solist Jürgen Pitzer freut sich sichtlich auf seinen Einsatz als „König im Affenstaat“.

Sogar schneller als geplant singen sich die Sänger am Probentag durch ihr gesamtes Programm und Coach Uli Böckmann ist hochzufrieden: „Eigentlich könnten wir morgen direkt zum Konzert antreten, so gut seid ihr drauf“.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro, Abendkasse 13 Euro) beim Bauernhof St. Georg, Bücher Schwalbe (Ascheberg und Senden), Lotto-Toto Eichler in Lüdinghausen und im „My Store“ in Ottmarsbocholt. Darüber hinaus können sie unter ✆ 01 73/ 3 74 47 06 oder per Mail unter karten@whitesox-ascheberg.de vorbestellt werden. Auch bei allen Sängern der „White Sox“ sind Karten erhältlich.