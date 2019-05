Am Dienstag (4. Juni) ruft das Rote Kreuz in Ascheberg zur Blutspende auf. Blutspender sind von 16.30 bis 20 Uhr in der Profilschule an der Nordkirchener Straße willkommen. Zwei Tage später (6. Juni, Donnerstag) folgt der Blutspendetermin von 16.30 bis 20 Uhr in der Lambertusschule.

Das Rote Kreuz wendet sich mit einer dringenden Bitte an jene, die noch nie Blut gespendet haben: „Eine sichere Versorgung mit Blutpräparaten gehört zu den grundlegenden medizinischen Vorsorgemaßnahmen im Gesundheitswesen. Nur wenn genügend Menschen regelmäßig Blut spenden, kann dies gelingen. Eine der sinnvollsten Möglichkeiten, schwerkranke Patienten zu unterstützen, besteht deshalb ganz praktisch darin, Blut zu spenden. Bluttransfusionen ermöglichen Heilung und retten Leben.“

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin ist der Personalausweis mitzubringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Jeder Spender erhält einen Ausweis mit seiner Blutgruppe. Die Blutspende dauert fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Zum angenehmen Abschluss der guten Tat lädt das Rote Kreuz zu einem leckeren Imbiss ein. Als Dankeschön gibt der DRK-Blutspendedienst eine kleine Dose im Retro-Design aus.