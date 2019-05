Zahlreiche Ascheberger, etwa die Schützen, nutzten jetzt den Tag der offenen Tür der Westfalenkaserne Ahlen, um Einblicke in die Arbeit der Soldaten zu erhalten, berichtet die Gemeinde Ascheberg in einer Mitteilung. Maria Schulte-Loh, die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Ascheberg, überbrachte gemeinsam mit Judith Leuer von der Gemeindeverwaltung ein Ortsschild, das als Zeichen der Patenschaft in der 4. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 aufgestellt werden soll.

Bei einer Führung durch die Kaserne informierten sich die Aschebergerinnen über die Geschichte, Aufgaben und den Fuhrpark der Kaserne und bewunderten die abwechslungsreichen Vorführungen.