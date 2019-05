Martin Koch regiert in Nordick

Wenn Motoren nicht mehr richtig tuckern und Rost nach einem Trecker greift, dann ist Martin Koch in seinem Element. Die alten Schätzchen haben es dem Herberner angetan. Weniger sorgsam geht der 45-Jährige mit alten Holzresten um: Beim Vogelschießen des Schützenvereins Nordick und Umgebung war es seine Salve, die um 12.31 Uhr mit dem 208. Schuss die Regentschaft von Walter Daldrup beendete. Die Nordicker jubelten Martin Koch und seiner Königin Sandra Berger-Koch zu: Das erste neue Königspaar in der Gemeinde Ascheberg wohnt im Herberner Dorf.

Groß wurde die neue Majestät nach der Geburt im Herberner Krankenhaus in der Bauerschaft Wessel. Für Lohnunternehmer Rotert ist er Mähdrescher gefahren. So erklärt Koch auch seine gewachsene Liebe für Oldtimer-Trecker, die er gerne mit den Trecker-Freunden Brügge-Mühle ausfährt. Beruflich ist Nordicks neuer König seit einem Dutzend Jahren als selbstständiger Fliesenleger unterwegs. Mitglied bei den Nordickern ist er geworden, weil „hier im Verein viele Freunde sind.“ Koch hat das Schützengen für sich auch klar interpretiert: „Wenn man da mitmacht, dann wird man eines Tages um die Königswürde mitschießen. Jetzt war es soweit.“ Begleitet wird das Königspaar von zwei Kindern. In den Hofstaat wurden vom Königspaar Andreas und Tanja Kleimann, Andreas und Alex Streyl, Andreas und Steffi Schürkmann, Klaus und Ute Budde sowie Robert und Sabine Eickholt berufen.

Schützenfest 2019 in Nordick 1/115 Martin Koch übernimmt die Regentschaft im Herberner Süd/Osten Foto: Heitbaum

Den linken Flügel hatte Christoph Eschhaus abgeschossen, den rechten Flügel Michael Bröcker, die Krone Andreas Streyl, das Zepter Walter Daldrup und den Apfel Christian Krampe.

Mitglied bei den Nordickern ist der neue König „seit bei Middendorf gefeiert wird, bestimmt schon 20 Jahre.“ An das erste Fest dort erinnern sich Udo und Angelika Högemann bestens, denn es war vor 25 Jahren. „Ich habe den Vogel noch auf der Ponderosa abgeschossen, das Zelt stand aber schon bei Middendorf. Auf dem aktuellen Festplatz bei Schäper erinnerte der langjährige Vorsitzende Gerhard Gräwe an den Platz bei Hugo im Dahl. Dort hatte er vor genau 50 Jahren die Königswürde errungen. Der Jubelkönig erinnert sich: „Bei dem Fest ist Josef Schürkmann als Adjutant mit dem Pferd über einen Tisch gesprungen. Für solche Geschichten war nach Gottesdienst im Schloss Itlingen und Antreten genügend Zeit.