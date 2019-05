Ein Plus für die Persönlichkeit

Ins Kloster gehen – sagt sich einfach, forderte aber junge Profilschülerinnen heraus. Gleich an zwei Stellen wurde während der Berichte über das Herausforderungsprojekt der Achtklässler über eine Woche im Kloster informiert. Erkenntnis für eine Schülerin: „Dorthin zu gehen, war ein große Herausforderung. Als ich da war, hat es sogar Spaß gemacht.“ Solche Erkenntnisse, die den Jugendlichen helfen, unbekannte, vielleicht schwierige Dinge anzufassen, wurden in der Projektwoche reihenweise gemacht. Ob das in einer Mädchen-WG war oder ein Rollentausch in der Familie: Die Achtklässlerin warf den Laden für sechs bis acht Leute: „Am Montag ging es noch, am Mittwoch musste ich mich zwingen.“ Ein Stück weit steigt damit auch die Achtung fürs Alltägliche.

Berichtet wurde über lange Fahrradfahrten, über handwerkliche Projekte, übers Wandern nach Düsseldorf und den Bau einer Bleibe für Hühner. So vielfältig wie die Talente der Jugendlichen sind, so fielen auch die Projekte aus. Es wurde genäht und Musik gemacht, ein Garten aufgeräumt und Plastikmüll der Kampf angesagt. Viele Eltern, die sich informierten, waren von dem Elan ihrer Kinder angetan.