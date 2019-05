Politik-Prominenz auf Stippvisite

Neun Männer, eine Frau und ein Bayer, der gar nicht da war, sorgten am 19. und 20. Mai 1979 in Ascheberg für Schlagzeilen. Am Rande eines Klausurtreffens im Ascheberger Jagdschlösschen wurden die führenden Köpfe der CDU gefeiert wie Popstars. Sie gaben Autogramme und verteilten Werbegeschenke.

Kohl und Co. wollten in Ascheberg ihre Ruhe haben. Das war in einer ganz anderen Medienlandschaft kein Problem. Journalisten waren nicht eingeweiht über das Treffen im Jagdschlösschen. Nicht ganz: „Ich bin mit dem Sohn der Rehers zur Schule gegangen. Er hat mir gesagt, ich solle das Hotel im Blick haben, weil es prominenten Besuch gibt“, erinnert sich Christiane Niemann , die 1979 als Volontärin für die Westfälischen Nachrichten aus Ascheberg berichtete. Da sie den Termin aufgetan hatte, wurde sie auch Autorin des Berichts über ein Dorf, das Kopf stand. Gemeinsam mit Lokalchef Georg Stoppe hielt sie das Kommen und Gehen der Prominenz fest. Hinter die Kulissen schaute damals Chefreporter Helmut Müller.

CDU-Bundesvorstand 1979 in Ascheberg 1/60 Im Mai 1979 traf sich der CDU-Vorstand in Ascheberg Foto: WN-Archiv

Niemann schrieb damals: „Nie hatte sich soviel politische Prominenz in dem kleinen Unterzentrum versammelt. Die Bosse der Partei gingen im Jagdschlösschen in Klausur. Hermetisch abgeriegelt, von Polizei, Sicherheitsbeamten, Hunden und Maschinenpistolen bewacht, wurden in Ascheberg Parteiprobleme gewälzt.“ Trotz oder gerade wegen der Sicherheitskräfte waren Begegnungen mit den Politgrößen möglich. „Die Nachricht ist wie ein Lauffeuer durchs Dorf gegangen. Wir haben uns zum Spalier aufgestellt als die Limousinen in Richtung Jagdschlösschen fuhren“, erinnert sich Marin Weiß. Arndt Uftring hat die Sicherheitsleute gar nicht so wahrgenommen: „Wir sind direkt an die Politiker herangekommen, ohne Bannmeile oder Scharfschützen. Die Autogramme liegen noch ein einem Fotoalbum.“

Die prominentesten Ascheberger Autogrammjäger waren Bürgermeister Bernhard Schütte-Nütgen und Gemeindedirektor Bernhard Thyen. Sie schafften es durch ihre guten Kontakte zur Wirtin Burgis Reher ins Jagdschlösschen, übergaben ein Präsent und gingen mit zehn Unterschriften im „Goldenen Buch“ der Gemeinde Ascheberg. Vor dem Jagdschlösschen präsentierte das Duo seine Beute den Fotografen.

Die Prominenz kam direkt vom Auftakt des Europawahlkampfes in Dortmund: Vorsitzender Helmut Kohl, Generalsekretär Heiner Geißler, Schatzmeister Walter Leisler-Kiep, die Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg und Ernst Albrecht, die Oppositionsführer Alfred Dregger und Heinrich Köppler, Bundestagspräsident Carl Carstens, Ministerin Hanna Renate Laurin und Kurt Biedenkopf. Später kamen weitere CDUler vorbei, etwa Hans Katzer.

WN-Mitarbeiterin Niemann fing damals solche Zitate auf: „Mann, der sieht aber verdammt gut aus“ (eine Kohl-Verehrerin), „Ich habe Helmut Kohl die Hand gedrückt“ oder „Ich habe dem wahrscheinlich nächsten Bundespräsidenten in die Augen gesehen“ (Carl Carstens wurde am 23. Mai 1979 gewählt). Martin Weiß erinnert sich: „Kohl hat mit jedem Einzelnen gesprochen. Das war genau so ein Rummel wie zur WM 74.“

Einmal im Hotel, war die Prominenz verschwunden, die Schaulustigen kapitulierten vor Blitz und Donner, das Gewitter sorgte für eine kleine Überschwemmung im Erdgeschoss des Jagdschlösschens und einen Ausfall der Telefonanlage. Doch beim 13-stündigen Rauchen der Köpfe bekam die Prominenz das nicht mit. Sie trat mit einer neuen Ämterverteilung vor die Presse. WN-Chefreporter Müller sinnierte „Wer will denn schon heute wissen, ob Ascheberg nicht doch ein christdemokratisches Kreuth auf westfälisch gewesen ist?“

Ein Jahr später kandidierte einer als Kanzler für die Union, der nicht persönlich in Ascheberg war: Franz-Josef Strauß.