Viele Umschläge mit insgesamt 3600 Euro überreichte am Dienstagnachmittag Paul Ophaus von der Herberner Laienspielschar an die Ferienlager der Kirchengemeinde St. Benedikt und des SV Herbern sowie an die Organisatoren für das Wochenzeltlager bei Pentrup. Ebenso vertreten waren bei dem Geldregen Maria Schumacher als Vorsitzende der Flüchtlingshilfe St. Lambertus, wo die Spende in das Theaterprojekt einfließen wird. Klara Löcke nahm den unverhofften Geldsegen für die DRK Altenstube entgegen. Weitere Spenden gingen an die drei ortsansässigen Kitas, die DLRG-Ortsgruppe, den Wünschewagen des ASB, Regionalverband Münsterland, die Missionsstation von Schwester Jutta in Namibia, an die Sportkonferenz der Maximilian Kolbe Schule sowie das Krippenbau-Team von St. Benedikt. Ophaus betonte hier, dass für die einzelnen Krippenfiguren ordentliche Verpackungskisten angeschafft worden waren.

Möglich gemacht wurden die Spenden aus den Erlösen des plattdeutschen Theaterstücks „Kurklinik Rosenau“, das die Schauspieler in der vergangenen Wintersaison mehrfach in der Aula der Profilschule aufgeführt hatten. „Uns ist es besonders wichtig, die Herberner Kinder und Jugendlichen wie auch Vereine und Einrichtungen zu fördern“, so Organisator Paul Ophaus bei der Spendenübergabe.