Der Friedhof in Ascheberg hält eine neue Form der letzten Ruhestätten bereit. Gestern segnete Pfarrer Stefan Schürmeyer das neue Kolumbarium, das die Gemeinde mit Hilfe der Firma Wellering in der Nähe des Hochkreuzes gebaut hat. Gewünscht war diese Bestattungsform schon länger, jetzt wurde sie in kurzer Bauzeit und der Option auf ein Erweitern der Anlage umgesetzt.

„Es gab schon immer Nachfragen“, berichtete Adelheid Woltering, die in der Verwaltung Friedhofsangelegenheiten betreut. Gesche Ahmann erläuterte, dass in den Stelen jeweils zwei Urnen gestellt werden können. Die Platten vor den Kammern können mit Namen, Geburts- und Sterbedatum versehen werden. Sie müssen nicht gepflegt werden. „Wenn die Angehörigen nicht mehr in der Nähe wohnen, wird diese Möglichkeit gerne genommen“, informiert Ahmann.

Auf einer Gesamtfläche von 85 Quadratmetern wurden in der ersten Runde vier Stelen mit jeweils drei Kammern geschaffen. Die Fundamente für weiter Stelen sind bereits gegossen. Bis zu Stelen mit 60 Kammern ist alles vorbereitet. Damit es bei Bedarf schnell gehen kann, wird eine Stele am Bauhof bereitliegen. Insgesamt sind 90 Kammern als finale Größe vorgesehen. Die Anlage im Halbkreis ist, so Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, „schön geworden. Sie passt sich gut in das Bild ein.“ Die Gesamtkosten belaufen sich auf 42 500 Euro. Für den Friedhof in Herbern ist ein Kolumbarium in der Planphase.