An Christi Himmelfahrt haben in St. Anna Davensberg vierzehn Kinder unter dem Motto „Jesus segnet uns“ ihre Erstkommunion mit Pfarrer Stefan Schürmeyer gefeiert. Während der Vorbereitungszeit wurden die Kommunionkinder von dem Katecheten-Team bestehend aus Claudia Hillmoth, Stefan Grauthoff, Jan Schulze Hobbeling-Terhardt und Karoline Stermann (Orga) auf ihrem Weg zum Empfang des Sakramentes der Heiligen Kommunion begleitet. Dieses empfingen: Marie Altenhövel, Elisa Benedik, Mika Fuhrmann, Lea Grauthoff, Jana Häckel, Lilly Hanke, Linus Hillmoth, Moritz Kneilmann, Sebastian Lube, Samira Matthews, Paul Otte, Klara Schulze Hobbeling-Terhardt, Lana Schwarz und Teresa Stermann. Das Besondere an der Vorbereitungszeit in diesem Jahr war, dass die Treffen immer sonntags stattfanden und die Katecheten so zusätzlich immer noch reihum mit einem Elternteil unterstützt werden konnten. Dies ermöglichte den Kindern eine sehr lebendige Vorbereitung in einem vielfältigen Netzwerk in der Gruppe.