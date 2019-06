Vatertag ist Familientag bei der Burgturmspielschar Davensberg. Alle, die sich der Spielgemeinschaft verbunden fühlen, sind eingeladen, ein paar frohe Stunden zu verbringen. Claudia Horstkötter und Dirk Hömann schickten beim Treffen am Dorfgemeinschaftshaus ein Spiel auf die Reise. Jeder erhielt einen Namen und eine Aufgabe, die mit einer anderen Person zu tun hatte. „So kommen auch einmal die miteinander ins Gespräch, die vielleicht weniger miteinander zu tun haben“, berichtete Horstkötter. Zeit dazu war am Dorfgemeinschaftshaus, aber auch bei einer Radtour mit einer Pause am Parkplatz Schnittmoor. Am späten Nachmittag trafen sich alle bei Dirk Hömann, wo auch ein Grill angestellt wurde.

Regisseur Sascha Horstkötter gab auch den Namen des nächsten Stückes preis, das im Winter aufgeführt wird: „Wir werden ‚Charlys Tante‘ aufführen, ein musikalisches Lustspiel“, nannte er ein überaus bekanntes Buch mit einem Nachsatz, der bis sich der Vorhang hebt, Fragen aufwirft.