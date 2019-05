Bürgerschützen ehren Urgesteine

Stehende Ovationen im Festzelt: Die Bürgerschützen ehrten am Donnerstag zwei Schützen, die den Verein geprägt haben, die an vielen Entscheidungen auf höchster Ebene beteiligt waren. Den Verdienstorden in Gold erhielten Walter Bose und Richard van Nahmen.

Ehrenpräsident Bose ist seit 1957 Mitglied der Bürgerschützen. Nach vier Jahren als Fähnerich wurde er 1966 König. Ein Jahr später wählten die Mitglieder ihn zum Vizepräsidenten. Nach einer zweijährigen Auszeit übernahm er 1973 das Präsidentenamt, dass er bis 1989 ausübte. Seither steht er dem Verein als Ehrenpräsident mit Rat und Tat zur Seite.

Richard van Nahmen trat 1970 bei den Bürgerschützen ein und übernahm 1973 das Führen der Kasse. Mit Walter Bose bildete er bis 1989 ein verlässliches Gespann. „Sie haben es zusammen gemacht wie Franz Beckenbauer und ‚Katsche‘ Schwarzenbeck“, bemühte Dietmar Panske einen Fußballvergleich. Von 1989 bis 1993 war van Nahmen stellvertretender Vorsitzender, seither ist er Archivwart.

Schützenfest 2019 in Ascheberg 1/460 Norbert und Marita Rüschenschmidt regieren die Ascheberger Bürgerschützen Foto: Theo Heitbaum

Neben den Orden für besondere Verdienste wurden auch Orden an treue Mitglieder ausgegeben. 25 Jahre sind Norbert Menge, Dirk Stanke und Manfred Trahe Mitglied, seit 40 Jahren halten Winfried Borgmann, Peter Elbers, Jürgen Fuchs, Alfons Grove, Jürgen Hattrup, Manfred Hölscher, Heinz Hülsmann, Peter Leyers, Peter Ludwig, Michael Lücke, Rolf Nientidt, Andreas Protmann, Andreas Reckel, Walter Rüschenschmidt, Georgios Saloustros und Peter Theermann die Treue. Vor 50 Jahren sind Anton Frenking und Hans Krüper eingetreten, noch einmal zehn Jahre länger dabei ist Josef Bölling.