Neue Regenten des Nachwuchses

Der Freitag ist der Tag des Nachwuchses beim Ascheberger Schützenfest.

Die Kinder ermittelten wieder mit der Armbrust ihre Majestät. Mariella Walzel schoss um 15.41 Uhr mit dem 97. Schuss das letzte Stück des Adlers ab und erkor Paul Koch zum König.

Kinderschützenfest 2019 in Ascheberg 1/20 Die Kinder feierten am Freitag Foto: hbm

Die Avantgarde sorgte für ein buntes Programm und griff am frühen Abend selbst zum Gewehr. Am Ende eines spannenden Wettstreits jubelte mit dem 170. Schuss um 18.18 Uhr Jonas Trahe. Er wird den Nachwuchs mit Carolina Schulte anführen. Am Sonntag wird die Avantgarde zum 20-Jährigen noch einen Kaiser ermitteln.