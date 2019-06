Hansdampf in Davensberger Vereinen feiert heute

Feuerwehr , Kirche, Sport, Schützen – Anton Bitter ist überall präsent. 2011 hat die Gemeinde Ascheberg dem gebürtigen Hombrucher für seine vielfältigen Verdienste in und um Davensberg den Bürgerpreis verliehen. Heute feiert Bitter seinen 80. Geburtstag.

Der gelernte Klempner und Installateur, der später 27 Jahre bis zum Ruhestand 1997 im Signaldienst der Deutschen Bahn gearbeitet hat, kam mit 22 Jahren nach Davensberg. Der Liebe wegen. 1961 wurde er Mitglied der Davaren, spielte in der ersten Mannschaft, arbeitete als Trainer und später auch an den Sportanlagen mit. Er führte beim 50-Jährigen den Verwaltungsrat an und zeichnete zwischendurch für den Davensberger Weihnachtsmarkt verantwortlich.

Drei Jahre nach den Davaren nahmen die Bürgerschützen Bitter auf, ein Jahr später war er bereits Schützenkönig, 1990 wurde Bitter dann Kaiser. Dass ein Signalmast vom Bahnhof Werl als Vogelstange dient, ist ein Beispiel für den Ideenreichtum und die Tatkraft Bitters. Die Feuerwehr Davensberg zählt seit 1966 auf Anton Bitter, der als Stellvertreter und dann als Löschzugführer über 15 Jahre vorweg ging. Der Jubilar ist Mitbegründer des Kegelclubs Burgbuben, der Gesangsgruppe Davertlerchen und der Turmbläser. Er war „Prinz Karneval“ in Davensberg und sein Name findet sich in der Mitgliederkartei von fast allen weltlichen Vereinen.

Die Kirche durfte ebenfalls immer auf Anton Bitter zählen. Er war Jungkolpingleiter und half ab 1981 die Kolpingsfamilie neu aufzubauen. Der Jubilar war viele Jahre im Pfarrgemeinderat und als Lektor aktiv. Er richtete den Festakt zur Orgelweihe aus und war eine treibende Kraft bei der 500-Jahr-Feier der St. Anna-Burgkapelle.

Der ab heute 80-Jährige ist schon lange ein Vorbild für Menschen, die bei Projekten mitarbeiten. Wenn Dinge in die Jahre gekommen sind und aufgemöbelt werden müssen, dann ist Anton Bitter dabei. Wenn Protest zu organisieren ist, wie beim Kreisverkehr, steht Bitter in der ersten Reihe. Und die Ideen gehen ihm nicht aus. So ist die Liebesbrücke über dem Emmerbach ein typischer bitterscher Gedankenblitz, dem dann ein handwerklicher Einsatz bis zum Anbringen des ersten Schlosses folgte.